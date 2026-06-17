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Mundial

Ibrahimovic lanza inesperada defensa a Messi tras su planchazo: “Ni siquiera es para amarilla”

El ex delantero sueco salió a responder a quienes exigieron una expulsión para el rosarino tras su fuerte entrada a Aïssa Mandi.

Por Patricio Echagüe

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Zlatan defendió a Messi tras su duro planchazo.
© Getty Images.Zlatan defendió a Messi tras su duro planchazo.

Lionel Messi está en el centro de la polémica en este Mundial 2026. A pesar de su debut soñado con un triplete en el triunfo por 3-0 de Argentina sobre Argelia, hay bastante gente que está hablando del planchazo que pegó el rosarino.

El atacante del Inter Miami agredió al defensor Aïssa Mandi, en una acción que dejó ver una fuerte entrada en plancha en la repetición. Sin embargo y pese a la presencia del VAR, el árbitro Szymon Marciniak ni siquiera amonestó al 10 trasandino.

Esto ha generado un interesante debate en el mundo del fútbol, con varios que han salido a defender al ex Barcelona, a tal punto de asegurar que ni siquiera se trató de una falta de tarjera amarilla.

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En esa vereda está el ex delantero Zlatan Ibrahimovic, quien tras el partido afirmó que “la gente que grita pidiendo una tarjeta roja claramente no conoce las reglas del fútbol. Según la IFAB, pisar el tendón de Aquiles de un jugador no es automáticamente una expulsión.

El árbitro debe juzgar el nivel de fuerza utilizado y si el desafío puso en peligro la seguridad del oponente”, agregó el sueco.

Esta es la fuerte entrada por la que Lionel Messi ni siquiera vio la tarjeta amarilla en el Mundial 2026. | Foto: Getty.

Esta es la fuerte entrada por la que Lionel Messi ni siquiera vio la tarjeta amarilla en el Mundial 2026. | Foto: Getty.

Para cerrar, Zlatan enfatizó en que “una tarjeta roja es por fuerza excesiva o juego peligroso grave. Este incidente no fue ninguno de los dos. Para mí, ni siquiera es una tarjeta amarilla. El fútbol es un deporte de contacto. Cada pequeño toque no es un crimen”.

El próximo compromiso de Argentina en este Mundial 2026 será ante Austria el lunes 22 de junio a las 13:00 horas en el AT&T Stadium de Dallas. El combinado europeo viene de superar por 3-1 a Jordania en su debut por el Grupo J.

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En síntesis

  • Lionel Messi anotó un triplete en el triunfo 3-0 de Argentina sobre Argelia.
  • Zlatan Ibrahimovic defendió a Messi tras su infracción sobre el defensor Aïssa Mandi.
  • 22 de junio es la fecha del próximo partido de Argentina ante Austria.
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