“No solo los argentinos”: Scaloni pide que el mundo entero se rinda ante Lionel Messi

Lionel Messi tuvo una actuación brillante en el debut de Argentina en el Mundial y recibió los elogios del entrenador trasandino.

El show de Lionel Messi en el debut de Argentina en el Mundial dejó a todo el mundo boquiabierto. Por lo mismo el DT de los trasandinos, Lionel Scaloni, asegura que es un placer que traspasa las fronteras.

Culminado el encuentro ante Algeria, donde convirtió tres goles, señaló que Messi “lo viene haciendo hace 20 años” y que “la gente del fútbol lo quiere ver, no solo los argentinos”.

“Hay que disfrutarlo. Lo que transmite es increíble“, agregó el entrenador, manifestando que su triplete lo dejó “sin palabras, sin palabras, qué voy a decir”.

Entiende que “lo que diga yo está de más, es increíble” y contó su reacción tras el encuentro. “Lo crucé, le di un beso y le dije que lo quiero mucho, no sabes qué decirle ya. Lo extrañaremos el día que no juegue más“, manifestó.

La guía definitiva para los hinchas nacionales incluye los mejores consejos sobre apuestas mundial y cómo sacar provecho de los bonos disponibles.

Messi celebra uno de sus goles ante Argelia

Scaloni admite que Argentina “sufrió” a pesar de Messi

Argentina tuvo un susto en el primer tiempo cuando a Algeria se le anuló un gol en posición de adelanto, algo que para Scaloni es una alerta pues los rivales son complejos.

“Sabíamos que íbamos a sufrir, es un equipo que juega bien, tenían cosas que nos podían poner en dificultad, pero los chicos hicieron un trabajo enorme”, sostuvo.

ver también Messi iguala a Klose y es el nuevo goleador histórico de los mundiales: tarea para Mbappé

El estatega indicó además que “más allá de que se haya ganado 3-0, fue muy difícil. El resultado quizás no refleja lo que fue el partido, pese a que merecimos ganar”.

También tuvo palabras positivas para los delanteros que acompañaron a Messi en su noche soñada. “Lautaro y Thiago hicieron un trabajo enorme, fueron los que más corrieron”, contó el DT.