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Candidatos y decepciones del Mundial: todo luego de la primera fecha

El Mundial completó su primera fecha y en Redgol analizamos todo lo sucedido.

Por Felipe Escobillana

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El Mundial ya completa su primera semana
© RedgolEl Mundial ya completa su primera semana

El Mundial 2026 cerró su primera fecha de partidos dejando elencos que mostraron su poderío y otros que no lograron dar el ancho.

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