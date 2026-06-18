El Mundial 2026 cerró su primera fecha de partidos dejando elencos que mostraron su poderío y otros que no lograron dar el ancho.
Mundial
Candidatos y decepciones del Mundial: todo luego de la primera fecha
El Mundial completó su primera fecha y en Redgol analizamos todo lo sucedido.
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