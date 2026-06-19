El conjunto lila comienza a mover el mercado de fichajes y estaría a detalles de concretar a su nueva incorporación para el segundo semestre.

Deportes Concepción logró salir de la zona de descenso tras un complejo inicio de temporada y ya comienza a planificar la segunda rueda con el objetivo de asegurar la permanencia en la categoría. En ese contexto, la dirigencia del León de Collao ya trabaja en la incorporación de refuerzos y uno de ellos estaría prácticamente cerrado.

El conjunto penquista consiguió un histórico ascenso en la temporada 2025, regresando al fútbol profesional tras años de espera.

Sin embargo, la campaña en la división de honor no ha sido sencilla y actualmente se mantiene en la parte baja de la tabla, por lo que necesita sumar puntos con urgencia en el segundo semestre.

El refuerzo que llegaría al León de Collao

Según informó el especialista en mercado de fichajes César Luis Merlo, Fernando “Chapa” Martínez se convertirá en nuevo jugador de Deportes Concepción para afrontar la segunda rueda del campeonato.

“Fernando “Chapa” Martínez es nuevo refuerzo de Deportes Concepción. Rescinde contrato con Rubio Ñu y firma contrato hasta fin de año. #TratoHecho”.

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La carrera de Chapa Martínez

El futbolista paraguayo de 32 años cuenta con una extensa trayectoria en su país, donde defendió las camisetas de Olimpia, Deportivo Capiatá, General Díaz, San Lorenzo, Olimpia de Itá, Deportivo Santaní, 2 de Mayo, Sportivo Luqueño, Nacional y Resistencia. Posteriormente tuvo un paso por Sarmiento de Argentina en 2022.

Tras su experiencia en el fútbol argentino, regresó a Paraguay para vestir la camiseta de General Caballero. Más tarde continuó su carrera en Brasil, donde defendió a Athletic MG y Pouso Alegre. En 2026 volvió nuevamente al fútbol paraguayo para incorporarse a Rubio Ñu, desde donde ahora daría el salto al León de Collao.