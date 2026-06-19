Tras despedirse del León de Collao, el jugador fue oficializado en su nuevo equipo en el Viejo Continente y reveló su alegría de sumarse a la liga.

Ángel Gillard confirmó oficialmente su salida de Deportes Concepción, club al que llegó en la temporada 2025 y con el que fue protagonista de la histórica campaña que terminó con el ansiado ascenso.

Sin embargo, su carrera continuará lejos del fútbol chileno, ya que el defensor dio el salto al extranjero y fue presentado en su nuevo equipo en Europa.

A través de sus redes sociales, el FC Corvinul Hunedoara anunció la incorporación del futbolista chileno, quien continuará su carrera en el fútbol rumano. “¡Bienvenido, Ángel Gillard! ¡Nuestro club anuncia la firma de un contrato por dos temporadas con el jugador argentino!”.

La llegada de Ángel Gillard a Rumania

En conversación con el equipo, el jugador señaló: “La verdad es que estoy muy feliz de haber llegado a esta hermosa institución que me ha abierto las puertas, de verdad que estoy muy agradecido. Y bueno, nada ha demostrar ahora que vengo con muchas ganas de demostrar cosas lindas en este club histórico”.

Asimismo, sobre su paso por el fútbol chileno comentó: “Estuve 6 años en el fútbol chileno, la competencia es muy buena, muy competitivo y he aprendido muchas coas, he tenido bastante experiencia ahí y estoy muy contento de haber estado ahí”.

Gillard se despide de Concepción

A través de sus redes, el jugador escribió: “Hoy me toca despedirme de Deportes Concepción. Quiero agradecer a todos los que fueron parte de esta etapa: compañeros, cuerpo técnico, dirigentes, trabajadores del club y sobre todo a los hinchas, quienes nos acompañaron siempre”.

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En la misma línea, agradece el impacto de su paso por el León de Collao en su carrera. “Me voy feliz por todo lo que vivimos juntos. Haber conseguido el ascenso fue algo histórico y es algo que voy a recordar siempre y que me marcó mucho. Fueron momentos muy lindos que compartimos como grupo y me van a quedar para toda la vida”.

“También me llevo amistades, aprendizajes y el cariño de mucha gente que hizo que me sintiera muy cómodo desde el primer día”.

El jugador se despidió del León/Photosport

Finalizó agradeciendo a todos quienes componen la escuadra. “Les deseo lo mejor para lo que viene y estoy seguro de que el club va a seguir creciendo. Nos volveremos a encontrar”.