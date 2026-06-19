Tras ser parte del histórico ascenso con el León de Collao, el jugador confirmó su salida a través de sus redes y se reveló cuál sería su próximo destino.

Se termina la primera rueda y con ello comienzan los movimientos en los clubes del fútbol chileno. En ese contexto, Ángel Gillard confirmó oficialmente su salida de Deportes Concepción, equipo al que llegó en la temporada 2025 y con el que consiguió la hazaña del ascenso.

El jugador argentino no logró posicionarse en esta campaña en su regreso a la máxima división chileno, sumando un total de 265 minutos.

Recientemente, el medio Octava Pasión reveló que Gillard dará el salto a Europa, sumándose a la liga rumana y se irá como agente libre.

Ángel Gillard se despide de Deportes Concepción

A través de sus redes, el jugador escribió: “Hoy me toca despedirme de Deportes Concepción. Quiero agradecer a todos los que fueron parte de esta etapa: compañeros, cuerpo técnico, dirigentes, trabajadores del club y sobre todo a los hinchas, quienes nos acompañaron siempre”.

Añadiendo que su paso por el León de Collao impactó su carrera. “Me voy feliz por todo lo que vivimos juntos. Haber conseguido el ascenso fue algo histórico y es algo que voy a recordar siempre y que me marcó mucho. Fueron momentos muy lindos que compartimos como grupo y me van a quedar para toda la vida”.

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“También me llevo amistades, aprendizajes y el cariño de mucha gente que hizo que me sintiera muy cómodo desde el primer día”.

Finalizó señalando que agradece el respeto y el cariño durante todo este tiempo. “Les deseo lo mejor para lo que viene y estoy seguro de que el club va a seguir creciendo. Nos volveremos a encontrar“.

En síntesis: