El talentoso argentino que por años la rompió en Viña es hoy opción en el sur de nuestro país. Ya iniciaron las conversaciones.

Juan Cuevas es un nombre conocido, probado y querido en Everton de Viña del Mar, donde estuvo por largas siete temporadas en nuestro fútbol. El argentino nacionalizado mexicano podría tener una nueva historia en Chile, aunque no en los ruleteros.

A sus 38 años, el talentoso mediapunta dejó Chacarita Juniors, club donde no tuvo participación. Por eso, desde el sur de nuestro país tomaron el teléfono para ver la posibilidad de traerlo a un equipo que necesita goles con urgencia.

Se trata de Rangers de Talca, elenco que pareciera condenado al descenso en la Primera B, pero que se aferra a la salvación. Los talquinos están a nueve puntos de Deportes Santa Cruz, el penúltimo del torneo.

Así avanza el regreso de Juan Cuevas a Chile

Desde Rangers de Talca analizan ocupar su último cupo de refuerzo con Juan Ezequiel Cuevas, talentoso argentino que por siete años la rompió en Everton. En Talca buscan un jugador calado para la salvación en Primera B.

Cuevas en uno de sus tantos goles en Viña /Photosport

“Uno de los nombres están en carpeta es Juan Cuevas. El elenco talquino habría tomado contacto con el experimentado futbolista de 38 años con la intención de presentarle una oferta y avanzar en una eventual incorporación”, avisó el medio local, Pasión Por los Deportes.

El argentino anotó 40 goles en su paso por Everton, club desde donde saltó a San Martín de Tucumán. Posterior a eso fichó en Chacarita este año, donde no tuvo continuidad y ahora busca club.

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En Rangers urgen los puntos para no caer a la Segunda División. Los talquinos ya ficharon a Iván Rozas y Lautaro Rigazzi como refuerzos para el segundo semestre y solo les resta un cupo para fichar jugadores.