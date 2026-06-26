El defensor uruguayo aseguró que si bien hay deseos de la dirigencia por sellar su continuidad, todavía no recibe información certera al respecto.

Colo Colo pudo lograr una agónico triunfo sobre O’Higgins en el Estadio Monumental. Los albos pudieron recuperarse de un 2-2 en el marcador cuando llegaron a estar 2-0 arriba, quedándose con una victoria que los deja bien aspectados en la Copa Chile 2026.

Una de las buenas figuras del Cacique, ya no solo de este partido sino que de todo el año, fue el uruguayo Joaquín Sosa, quien anotó uno de los tantos de la jornada en Macul.

Tras el compromiso, el charrúa analizó lo que fue la victoria, donde mandó un mansaje que podría preocupar a más de un hincha albo. Pese a los deseos de la dirigencia por extender su vínculo en el club, todavía no tiene nada de información certera al respecto.

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Sosa avisa que su futuro sigue siendo un misterio en Colo Colo

El defensor de 24 años afirmó que “yo quiero seguir. Nada más tienen que poner todos de su parte para poder lograrlo. Yo estoy centrado, de esos se encargan, pero yo estoy contento y si las personas que tienen que hacerlo tienen ganas, podemos seguir”.

“Lo que él diga (Mosa), bien por él, pero hasta el momento a mí no se me ha comunicado nada. Yo estoy contento porque se puede dar fácilmente, estamos contentos. No estoy ansioso, porque se va a dar”, agregó.

Sobre lo ha sido su rendimiento en este 2026, el uruguayo aseguró que “el Tano nos da bastante libertad, tanto a mí como a Jona (Villagra) para sumarnos al ataque, ya sea que en línea de tres se puede dar más. Entonces cuando voy yo se queda el Jona y así al contrario, me gusta llegar bastante al ataque y siento que bueno que puedo ayudar al equipo ahí”.

Joaquín Sosa llegó a los 20 partidos con la camiseta de Colo Colo. | Foto: Photosport.

“Después hicimos el gol, como dices, jugada preparada, la tenía que tirar ahí el Tomy (Alarcón) y bueno. El festejo después con Arturo que bueno, todo el mundo sabe lo que es Arturo para nosotros, para el equipo y nada, contento de tenerlo con nosotros”, concluyó.

Sosa en esta temporada 2026 ha jugado un total de 20 partidos en Colo Colo, siendo 14 por la Liga de Primera, cuatro en Copa de la Liga y dos en Copa Chile. Suma dos goles y tres amonestaciones en 1725 minutos de acción.

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En síntesis