El Cacique luce a su defensa estrella, el cual está en el top del listado como el más ganador del primer semestre. Arturo Vidal también figura en el ranking.

Finalizó la primera rueda de la Liga de Primera y ya se pueden hacer balances. Colo Colo está disparado en la cima, sacando buena ventaja de 10 puntos a U Católica, su escolta.

Pero además de la gran campaña alba, sus jugadores también han arrojado buenos números en lo individual. Así se pudo ver en ranking de prestigiosa cuenta de análisis de datos, donde el Cacique lidera.

Se trata de los jugadores con más duelos ganados en los 15 partidos de la primera rueda de la Liga de Primera. Ahí, quien manda es el defensa uruguayo Joaquín Sosa, de gran campaña este año.

Colo Colo a la cabeza del ranking

Con 102 duelos ganados, el charrúa Joaquín Sosa es quien figura en el top de la lista elaborado por Analytics. El defensa de Colo Colo ha sido pilar en resguardar muchos de los triunfos por 1-0 de su equipo en el primer semestre.

A Sosa le siguen Franciso Salinas y Alan Medina. Este último caso es curioso, ya que al jugar en ofensiva ha sido clave en los ataques de Everton, con gran año del también charrúa.

En el caso del defensa uruguayo de Colo Colo, su gran nivel hizo que en Macul extendieran su préstamo. Por eso hay Joaquín Sosa por un año más, hasta mediados del 2027.

“Seguimos punteros con una distancia buena, este grupo está tranquilo, trabajando en silencio y a fin de año veremos qué pasa. Somos candidatos, sí, pero falta un montón por recorrer, hay que seguir trabajando”, dijo el defensa, tras el campañón albo.

El mejor central izquierdo del torneo: