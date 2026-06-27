El tomatero no levanta cabeza y protagonizó la gran sorpresa de la fecha. Por su parte, los piratas bajaron a San Marcos como visita.

Este sábado por la tarde se jugó una nueva jornada de la Copa Chile con cuatro partidos entre clubes Liga de Primera y la Primera B. Ahí, la gran sorpresa fue la goleada que se comió Limache en Quillota, donde hace de local.

El equipo de Víctor Rivero cayó por 4-1 como local ante Deportes Iquique, equipo que pelea en la parte baja del ascenso. Los goles fueron de Franco Ledesma, Álvaro Ramos, Simón Contreras e Isaac Díaz, mientras el descuento fue de Augusto Aguirre.

Daniel Castro falló un penal en el segundo tiempo, lo que grafica el mal momento tomatero tras un inicio de año arrollador en el fútbol chileno. Por su parte, los celestes suman confianza con miras a la Primera B.

Tabla Copa Chile: así quedan estos grupos

Con la caída de Deportes Limache como local ante Deportes Iquique, los cerveceros quedaron fuera de zona de clasificación, en el tercer lugar. Primero es Coquimbo, que venció en Arica a San Marcos, por 1-0.

Pero no fueron los únicos partidos de la jornada. El Grupo G también tuvo acción con dos duelos, donde Audax Italiano fue el gran ganador tras triunfar en casa por 2-1 ante Magallanes.

En el otro encuentro del grupo, Deportes Santa Cruz sigue como líder tras igualar en casa sin goles ante Palestino. Clasifican los dos mejores de cada grupo, tomando ese lugar por ahora los comerciantes e itálicos.

Este domingo 28 de junio habrá nueve duelos de Copa Chile, destacando La Serena vs Cobreloa (12.30 horas), O’Higgins vs Recoleta (17.00), U de Chile vs U. San Felipe (17.30 horas) y Puerto Montt vs Concepción (20.00).