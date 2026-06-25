Los Piratas estaría muy cerca de concretar uno de los movimientos más llamativos del mercado con el regreso del ex Limache.

Con el mercado de fichajes ya en marcha, Coquimbo Unido tendría prácticamente cerrada la incorporación de Facundo Pons como uno de sus refuerzos para la segunda parte de la temporada.

El delantero fue una de las grandes figuras de Deportes Limache durante 2025, pero en 2026 regresó a Argentina y fichó por San Martín de Tucumán. Sin embargo, no logró consolidarse en el equipo y, según medios trasandinos, figura entre los jugadores que dejarán la institución en este mercado.

Ante este escenario, además de Coquimbo, Rangers de Talca también tenía en vista al jugador, pero aseguran que el cuadro pirata tendría todo listo para su llegada.

Los detalles del contrato de Pons con Coquimbo Unido

El comunicador Renzo Luvecce señaló en sus redes que Pons tiene todo acordado para sumarse a los Piratas. “El atacante llega libre luego de jugar en San Martín de Tucumán, en los próximos días llegaría a nuestro país para firmar y ser presentado en el club”.

“El delantero acordó un contrato hasta finales de 2026 con la opción de extenderlo”, señaló en su publicación.

Con San Martin, el delantero disputó 14 encuentros en la B argentian convirtiendo 1 gol y sumando 734 minutos.

Pons tendría listo su regreso a Chile/Photosport

El presente de Coquimbo Unido

El equipo que levantó el título del fútbol chileno en 2025 vive otra temporada protagonista. Actualmente se ubica en la cuarta posición del campeonato con 24 puntos, manteniéndose en la lucha por los primeros puestos.

Aunque la distancia con el puntero, Colo Colo, es de 12 unidades, el cuadro aurinegro está a solo dos puntos de Universidad Católica, que ocupa el segundo lugar y, por ahora, uno de los cupos directos a la próxima Copa Libertadores.

A nivel continental, el presente también es positivo. Coquimbo logró avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores luego de una sólida actuación en la fase grupal, donde ahora enfrentará a Platense por la clasificación a cuartos de final.