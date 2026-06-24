El club buscará reforzar su plantel para la segunda parte de la temporada y ya habrían tomado contacto por el ex atacante de Deportes Limache.

Tras convertirse en una de las principales figuras de Deportes Limache durante la temporada 2025 y ser clave en la permanencia del club en Primera División, Facundo Pons regresó a Argentina para incorporarse a Tucumán. Sin embargo, su estadía en el fútbol trasandino podría llegar a su fin antes de lo esperado y un retorno al fútbol chileno comienza a tomar fuerza.

Según informó el medio argentino Filial San Martín, el delantero no continuará en el elenco tucumano para la segunda parte de la temporada.

Ante este escenario, ya habría clubes chilenos interesados en quedarse con sus servicios. Uno de ellos sería Rangers, cuadro que atraviesa un complejo presente en la Primera B, aunque no sería el único equipo que sigue de cerca su situación.

El club que también va por Facundo Pons

El periodista Rodrigo Arellano, quien dio a conocer el interés de Rangers por el atacante, aseguró que el conjunto talquino no es el único club chileno que sigue de cerca su situación.

“LE CRUZAN LOS BOTES. Les comenté que Rangers se lanzó por Facundo Pons. Esta mañana San Martín Tucumán confirmó mi info y oficializó la salida del delantero. Sin embargo, Coquimbo Unido tomó el teléfono para acercar una propuesta, pero no sé si cuadren los tiempos”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

El jugador suena para regresar a Chile/Photosport

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El presente de Coquimbo

La escuadra que se coronó campeona del fútbol chileno en 2025 actualmente marcha en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 24 puntos.

Si bien se encuentra a 12 unidades del líder, Colo Colo (36), está muy cerca de Universidad Católica, que ocupa el segundo puesto con 26 puntos, ubicación que otorga clasificación directa a la Copa Libertadores.

En el plano internacional, los Piratas también atraviesan un gran momento. El conjunto aurinegro aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores tras completar una destacada campaña en la fase de grupos, consolidándose como uno de los equipos más competitivos de la temporada.