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Fútbol chileno

Concepción le avisa a Colo Colo por un adiós y celebra Limache: “Éxito en sus próximos desafíos”

Jugador a préstamo en los lilas terminó su vínculo en el sur y ya tiene nuevo equipo tras no tener lugar en el Cacique.

Por Nelson Martinez

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El Conce anunció la partida de uno de sus jóvenes valores.
© Photosport.El Conce anunció la partida de uno de sus jóvenes valores.

Deportes Concepción se mueve rápido en el mercado invernal, con el fin de seguir escapando de las posiciones de descenso en la Liga de Primera. Mientras alistan refuerzos, también dan que hablar en cuanto a las salidas.

Es ahí donde apuntan a Colo Colo, donde un joven valor a préstamo terminó su vínculo con los lilas. Sin minutos en Macul el año pasado, en el Conce tampoco logró afianzarse y ya es oficial el adiós de Javier Rojas, por mutuo acuerdo entre las partes.

“Agradecemos su compromiso, profesionalismo y entrega durante el tiempo que defendió nuestros colores, y le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos, tanto en lo deportivo como en lo personal”, avisó el club lila.

De Concepción con destino a Limache

Javier Rojas no va más en Deportes Concepción y termina su vínculo con el León de Collao, donde estaba a préstamo desde Colo Colo. Sin embargo, el joven defensa rápidamente apareció en el radar de otro club de la Liga de Primera.

Javier Rojas / Deportes Concepción.

Javier Rojas / Deportes Concepción.

“Rojas, cuyo pase pertenece a Colo-Colo, terminó anticipadamente su préstamo con Deportes Concepción para ser nuevo refuerzo de Deportes Limache. El lateral zurdo llega a Limache en calidad de préstamo por el segundo semestre”, avisó Inti Camilo, del medio Sentimiento Popular.

El defensor disputó nueve encuentros en la banda zurda del Conce, donde su última titularidad precisamente fue contra Colo Colo. Ahí los lilas cayeron por 3-1 en Copa de la Liga.

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Deportes Concepción está por ahora fuera de posiciones de descenso en la Liga de Primera, con 14 puntos. Por su parte, Deportes Limache es noveno en la tabla, con 21 unidades, fuera de clasificación a copas internacionales.

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