La jornada de domingo en el torneo arrancó con los clubes del ascenso haciéndose respetar contra los de Primera División. La sorpresa se dio en el sur.

La Copa Chile 2026 sigue su curso y este domingo comenzó con la Primera B haciéndose fuerte contra los clubes de Primera División. Deportes Antofagasta y Deportes Puerto Montt consiguieron importantes triunfos ante Deportes La Serena y Huachipato respectivamente, sumando tres puntos de oro.

En el debut de los clubes de la máxima categoría del fútbol chileno, fueron los del ascenso los que terminaron celebrando. En el norte, los pupilos de Luis Marcoleta animaron una guerra de goles contra los de Felipe Gutiérrez, mientras que en el sur el elenco de Jaime García dejó escapar el empate en el final frente a los dirigidos de Emilio Mancilla.

El resultado le permite a los Pumas alcanzar el liderato del Grupo C, soñando con la clasificación. Por su parte, el Velero se instala en lo más alto del Grupo H, a la espera de lo que pase con el resto de la jornada.

Antofagasta y Puerto Montt sacan la cara por la B ante La Serena y Huachipato en Copa Chile

Deportes Antofagasta y Deportes Puerto Montt celebran con todo en la Copa Chile. Los clubes de la B se dieron un gustito ante Deportes La Serena y Huachipato con sólidos triunfos para pisar fuerte en la fase de grupos del torneo.

Antofagasta y Puerto Montt derrotaron a La Serena y Huachipato en la Copa Chile. Foto: D. Antofagasta/D. Puerto Montt.

En el norte del país, los Pumas fueron locales y animaron una verdadera guerra de goles en la que se quedaron con la victoria por 4 a 2. Joaquín Gutiérrez (8′) abrió la cuenta para la visita, pero Brayan Hurtado (10′) lo empató, Josepablo Monreal (22′) puso la ventaja y nuevamente Hurtado (46′) estiró las cosas. Bastián Sandoval descontó para poner la ilusión en los Papayeros, pero el triplete de Hurtado (77′) los alejó de ese deseo.

El resultado le permite a Deportes Antofagasta alcanzar el liderato del Grupo C con 7 puntos, alejándose de Cobreloa que se queda segundo con 4. Por detrás miran Deportes La Serena y Cobresal, los que tuvieron un debut para el olvido en el torneo.

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A la misma hora pero en el sur, Deportes Puerto Montt tuvo que dar una dura pelea ante Huachipato. Después de un primer tiempo muy parejo, los goles llegaron para el Velero en los pies de Reiner Castro (81′) y Richard Paredes (90+4), quien coronó una buena jugada colectiva con un golazo desde fuera del área.

Con esto, los Delfines llegan a 4 puntos y alcanzan en la cima del Grupo H a Deportes Temuco, que este domingo desde lasa 15:00 horas choca con Deportes Concepción. De ese resultado dependerá si queda mejor parado para lo que viene o si deberá remar desde atrás.

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Antofagasta y Puerto Montt se encargaron de amargarle el debut a La Serena y Huachipato. Pumas y Velero festejan seguir soñando con la clasificación, pero con mucho aún en juego como para relajarse.

Así queda la tabla de posiciones de Copa Chile 2026

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En resumen