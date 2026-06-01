Los "torteros" consiguieron en la agonía una valiosa victoria ante los "pumas"; mientras que en zona huasa, no se hicieron daño "unionistas" y atacameños.

Con dos encuentros se cerró la jornada 14 en la Primera B, donde escasearon los goles. Tres en total se convirtieron en estos duelos. Uno de ellos se produjo en el Estadio La Granja, donde Curicó Unido derrotó por la cuenta mínima a Antofagasta gracias a Benjamín Inostroza (89′).

Gracias a esta victoria, los torteros saltan hasta la 12° ubicación con 15 puntos e impide que los Pumas puedan escalar al podio de la categoría, pues se queda en el quinto puesto con 22 unidades, a seis del líder Cobreloa.

Donde también hubo goles en el cierre de esta fecha en Primera B fue en el Estadio Municipal Joaquín Muñoz García, donde Deportes Santa Cruz abrió la cuenta mediante el goleador Diego Arias (42′). Sin embargo, Copiapó logró igualar gracias a Francisco Espoz para poner el 1-1 definitivo.

Producto de esta paridad, los unionistas se mantienen penúltimos con nueve puntos, aumentando su distancia con el colista Rangers. En tanto, el León de Atacama permanence en la 11° plaza y suma 19 positivos.

Santa Cruz y Copiapó igualaron por 1-1 en cierre de la fecha 14 en Primera B (Instagram)

¿Cómo queda la Tabla de Posiciones en Primera B?

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Los resultados de la fecha

Santiago Wanderers 2-2 Unión Española

0-1, 38′ Andrés Vílches (UE); 0-2, 45′ Andrés Vílches (UE); 1-2, 45+2′ Marcos Camarda (SW); 2-2, 87′ Marcos Camarda (SW)

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Deportes Recoleta 0-0 San Luis de Quillota

Unión San Felipe 1-0 Deportes Puerto Montt

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1-0, 90+6′ Luis García (USF)

San Marcos de Arica 0-1 Deportes Temuco

0-1, 60′ Luis Miguel Acevedo (TEM)

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Magallanes 4-3 Deportes Iquique

1-0, 13′ Gamalier Guzmán (MAG); 2-0, 25′ Facundo Peraza (MAG); 2-1, 52′ Álvaro Ramos (IQQ); 2-2, 56′ Agustín Venezia (IQQ); 3-2, 59′ Matías Osorio (MAG); 3-3, 62′ Dilan Rojas (IQQ); 4-3, 90′ Vicente Cabezas (MAG)

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Cobreloa 2-0 Rangers

1-0, 2′ Álvaro Delgado (CLOA); 2-0, 25′ Álvaro Delgado (CLOA)

¿Cómo se juega la próxima fecha?

VIERNES 5 DE JUNIO

San Luis de Quillota vs. San Marcos de Arica / 20:00 horas / Estadio Municipal Lucio Fariña

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SÁBADO 6 DE JUNIO

Deportes Copiapó vs. Santiago Wanderers / 12:30 horas / Estadio Luis Valenzuela Hermosilla

Puerto Montt vs. Cobreloa / 12:30 horas / Estadio Chinquihue

Iquique vs. Recoleta / 20:30 horas / Estadio Tierra de Campeones

Rangers vs. Santa Cruz / 20:30 horas / Estadio Bicentenario Iván Azócar de Talca

DOMINGO 7 DE JUNIO

Antofagasta vs. Magallanes / 15:30 horas / Estadio Regional Calvo y Bascuñán

LUNES 8 DE JUNIO

Deportes Temuco vs. Curicó Unido / 19:30 horas / Estadio Bicentenario Germán Becker

Unión Española vs. San Felipe / 19:30 horas / Estadio Santa Laura

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