Con dos encuentros se cerró la jornada 14 en la Primera B, donde escasearon los goles. Tres en total se convirtieron en estos duelos. Uno de ellos se produjo en el Estadio La Granja, donde Curicó Unido derrotó por la cuenta mínima a Antofagasta gracias a Benjamín Inostroza (89′).
Gracias a esta victoria, los torteros saltan hasta la 12° ubicación con 15 puntos e impide que los Pumas puedan escalar al podio de la categoría, pues se queda en el quinto puesto con 22 unidades, a seis del líder Cobreloa.
Donde también hubo goles en el cierre de esta fecha en Primera B fue en el Estadio Municipal Joaquín Muñoz García, donde Deportes Santa Cruz abrió la cuenta mediante el goleador Diego Arias (42′). Sin embargo, Copiapó logró igualar gracias a Francisco Espoz para poner el 1-1 definitivo.
Producto de esta paridad, los unionistas se mantienen penúltimos con nueve puntos, aumentando su distancia con el colista Rangers. En tanto, el León de Atacama permanence en la 11° plaza y suma 19 positivos.
Santa Cruz y Copiapó igualaron por 1-1 en cierre de la fecha 14 en Primera B (Instagram)
¿Cómo queda la Tabla de Posiciones en Primera B?
Los resultados de la fecha
- Santiago Wanderers 2-2 Unión Española
0-1, 38′ Andrés Vílches (UE); 0-2, 45′ Andrés Vílches (UE); 1-2, 45+2′ Marcos Camarda (SW); 2-2, 87′ Marcos Camarda (SW)
- Deportes Recoleta 0-0 San Luis de Quillota
- Unión San Felipe 1-0 Deportes Puerto Montt
1-0, 90+6′ Luis García (USF)
- San Marcos de Arica 0-1 Deportes Temuco
0-1, 60′ Luis Miguel Acevedo (TEM)
- Magallanes 4-3 Deportes Iquique
1-0, 13′ Gamalier Guzmán (MAG); 2-0, 25′ Facundo Peraza (MAG); 2-1, 52′ Álvaro Ramos (IQQ); 2-2, 56′ Agustín Venezia (IQQ); 3-2, 59′ Matías Osorio (MAG); 3-3, 62′ Dilan Rojas (IQQ); 4-3, 90′ Vicente Cabezas (MAG)
- Cobreloa 2-0 Rangers
1-0, 2′ Álvaro Delgado (CLOA); 2-0, 25′ Álvaro Delgado (CLOA)
¿Cómo se juega la próxima fecha?
VIERNES 5 DE JUNIO
- San Luis de Quillota vs. San Marcos de Arica / 20:00 horas / Estadio Municipal Lucio Fariña
SÁBADO 6 DE JUNIO
- Deportes Copiapó vs. Santiago Wanderers / 12:30 horas / Estadio Luis Valenzuela Hermosilla
- Puerto Montt vs. Cobreloa / 12:30 horas / Estadio Chinquihue
- Iquique vs. Recoleta / 20:30 horas / Estadio Tierra de Campeones
- Rangers vs. Santa Cruz / 20:30 horas / Estadio Bicentenario Iván Azócar de Talca
DOMINGO 7 DE JUNIO
- Antofagasta vs. Magallanes / 15:30 horas / Estadio Regional Calvo y Bascuñán
LUNES 8 DE JUNIO
- Deportes Temuco vs. Curicó Unido / 19:30 horas / Estadio Bicentenario Germán Becker
- Unión Española vs. San Felipe / 19:30 horas / Estadio Santa Laura