La Albiceleste enfrentará a los europeos en el segundo partido del Grupo J. Lionel Messi es la esperanza de todo un país.

Otro duelo del campeón del mundo. Argentina juega ante Austria por el segundo encuentro del Grupo J del Mundial 2026. Un triunfo significaría un gran paso para la Albiceleste, que empieza a candidatearse.

En el primer encuentro, Lionel Messi fue la gran estrella. La Pulga marcó los tres tantos de los campeones del mundo, dejando a Argentina puntero del grupo, sin las dudas de otras selecciones sudamericanas.

Austria, mientras tanto, tenía un partido más accesible, ante Jordania. Los europeos también cumplieron con su propósito y, por 3-1, sumaron de a tres. Por lo tanto, este duelo es entre los dos victoriosos de la primera fecha.

La estrella absoluta de Argentina.

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