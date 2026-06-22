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Mundial 2026

Sigue el MINUTO A MINUTO: Argentina vs Austria EN VIVO por el Grupo J del Mundial 2026

La Albiceleste enfrentará a los europeos en el segundo partido del Grupo J. Lionel Messi es la esperanza de todo un país.

Por Jose Arias

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Messi convierte su cuarto gol en el Mundial 2026.
© Getty ImagesMessi convierte su cuarto gol en el Mundial 2026.

Otro duelo del campeón del mundo. Argentina juega ante Austria por el segundo encuentro del Grupo J del Mundial 2026. Un triunfo significaría un gran paso para la Albiceleste, que empieza a candidatearse.

En el primer encuentro, Lionel Messi fue la gran estrella. La Pulga marcó los tres tantos de los campeones del mundo, dejando a Argentina puntero del grupo, sin las dudas de otras selecciones sudamericanas.

Austria, mientras tanto, tenía un partido más accesible, ante Jordania. Los europeos también cumplieron con su propósito y, por 3-1, sumaron de a tres. Por lo tanto, este duelo es entre los dos victoriosos de la primera fecha.

La estrella absoluta de Argentina.

La estrella absoluta de Argentina.

Puedes seguir todas las emociones de este encuentro con RedGol. ¿Podrá Messi repetir lo hecho ante Argelia? ¡No te pierdas nada!

90+3': ¡Austria cerca!

Wimmer consigue un segundo cabezazo en el área, que se va desviado por poquito, Carlitos. Se salva Argentina.

86': ¡Qué cerca Argentina!

Nico González la tuvo en un frente a frente con el portero austriaco, pero fue trabado con lo justo.

85': tensos últimos minutos

Argentina no ha asegurado con un segundo gol el partido y Austria está más peligroso en este final de partido.

73': Cerca Argentina

Nico González cabecea un centro desde el córner y la pelota se va desviada. Avisa de nuevo Argentina.

Vuelve a rodar la pelotita en Dallas

Argentina lo gana por la mínima.

Pausa de hidratación

Vamos con el corte que nadie en el fútbol pidió.

Shakira se lleva tantos gritos como Messi

10': ¡Tapadón del Dibu!

Sabitzer cobra un tiro libre directo al arco, con un cañonazo, pero el Dibu le pega un excelente manotazo y aleja el peligro. Sigue ganando Argentina en Dallas.

¡Empieza la segunda mitad!

Ya se juega el complemento entre Argentina y Austria en Dallas. Lo gana la Albiceleste por 1-0.

¡Fin del primer tiempo!

Argentina lo gana por la mínima ante Austria, con golazo de Messi.

El gol que pone a Messi como el goleador histórico de los mundiales

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39': GOOOOOL de Argentina

Lionel Messi, un crack, vuelve a anotar y le da el triunfo parcial a Argentina ante Austria.

37': ¿Quién le pega al arco?

Contraataque argentino con Lautaro Martínez. Se la cede a Enzo Fernández que manda un centro al área, donde no había nadie. ¡Pudo tirar al arco!

32': ¡Qué cerca Argentina!

Messi le pega al arco, tras un rebote del portero y Alaba despeja en la trayectoria, cuando era gol.

La imagen de Lautaro despejando como un verdadero delantero

Vuelve a rodar la pelotita en Dallas

Se acaba la hidratación y vuelven a jugar Argentina y Austria.

Así fue el penal errado por Messi

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¡Pausa de hidratación!

La pausa que nadie pidió.

19': Tuvo el primero Argentina

De nuevo Messi erra. Se demora demasiado en definir, tras un pase de Lautaro Martínez.

17': Dos aproximaciones de Austria

Si bien no han terminado en remates a puerta, dos llegadas de Austria han hecho que el balón se pasee cerca de la meta defendida por el Dibu Martínez.

9': ¡Se lo pierde Messi!

Lionel Messi cobra el penal y la manda para afuera... ¡Sigue el cero a cero en Dallas!

¡Penal para Argentina!

Argentina tiene una gran oportunidad de marcar desde los doce pasos, tras el penal cobrado tempranamente.

7': El árbitro va al VAR

El juez egipcio va a ver la falta sobre Lautaro Martínez al VAR.

4': Argentina pide penal

Falta sobre Lautaro Martínez y Argentina pide penal.

2': Avisa temprano Argentina

Thiago Almada tira sin ángulo y el portero la tira al córner. Sin embargo, estaba offside, por lo que reanuda Austria.

¡Empezó el partido!

Ya juegan Argentina y Austria en Dallas.

Los árbitros y el VAR para esta jornada

Suena el himno de Argentina

¡Equipos a la cancha!

Ingresa la Albioceleste y Austria al césped de Dallas.

¿Con quién se enfrenta el ganador del Grupo J?

El ganador del Grupo J enfrentará al segundo lugar del Grupo H de España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Si gana Argentina, ¿Será ante la sorpresa africana? ¿Ante los saudíes? ¿Duelo rioplatense?

Dos partidos en el historial

En los últimos cincuenta años, Argentina y Austria se han enfrentado en dos ocasiones. La primera fue en 1980, en un amistoso que terminó 5-1 para los sudamericanos.

En la previa del Mundial de Italia 1990, también se vieron las caras, pero en aquella ocasión fue un empate 1-1, con anotaciones de Manfred Zsak para los austríacos y de Jorge Burruchaga para la Albiceleste.

Toda Argentina "manija" con Messi

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Alineación de Austria

Alineación de Argentina ante Austria

La cábala de los caramelos

Rodrigo De Paul come caramelos en la previa del Argentina vs Austria, llevando a cabo la cábala número uno de la Selección de Argentina.

Bienvenidos al Minuto a Minuto de Argentina vs Austria

Argentina, el flamante campeón del mundo, llega a su segundo partido con la esperanza de clasificar a los 16avos de final. Para eso, tendrán que derrotar a Austria, equipo que puede ser peligroso.

Puedes seguir el minuto a minuto de la previa, del partido y de todo lo que suceda en torno a este importante encuentro por el Grupo J.

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