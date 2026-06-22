Son 17 y contando: el registro de todos los goles de Lionel Messi, el nuevo goleador histórico de los mundiales, en solitario tras superar el récord de Miroslav Klose.

Lionel Messi se convirtió definitivamente en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo. El argentino abrió la cuenta para el 1-0 de La Albiceleste contra Austria, por la segunda fecha del Grupo J de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Con el tanto, Messi alcanza las 17 dianas con Argentina en un Mundial y supera el récord que hasta hace unos días pertenecía al alemán Miroslav Klose y que compartían hasta hoy.

El primero de Messi fue con sólo 18 años, ingresando desde el banco y sobre el final en la goleada por 6-0 ante Serbia y Montenegro, en la fase de grupos de Alemania 2006.

La Pulga volvió a aparecer en la red mundialera para Brasil 2014: gol contra Bosnia y Herzegovina (2-1), ante Irán (1-0) y doblete frente a Nigeria (3-2), todos por la fase de grupos. En el Mundial de Rusia 2018 le volvió a marcar a Nigeria (2-1) en la ronda zonal.

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Ya van cuatro goles del histórico Messi en dos partidos del Mundial 2026

Y llegó Qatar 2022, con el 10 liderando el camino de La Albiceleste al trono planetario. Messi le anotó a Arabia Saudita (2-1) y México (2-0) por la fase de grupos; y a Australia (2-1) en octavos de final…

El argentino volvió a inflar la red contra Países Bajos (empate 2-2 y triunfo 4-3 en penales) por cuartos de final y frente a Croacia (3-0) en semifinales. En la final, La Albiceleste levantó el anhelado trofeo con doblete frente a Francia con triunfo 4-2 en los penales tras la igualdad 3-3.

Ya en el Mundial 2026, Messi se estrenó en el Grupo J con triplete ante Argelia. Fue en ese partido que volvió a ponerse por delante de Kylian Mbappé (que horas antes lo había superado), y alcanzó el registro de Klose.

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Este lunes le marcó a Austria y es el nuevo goleador histórico del Mundial con 17 tantos. Sólo Mbappé tiene algo que decir si es que puede seguirle la pista.

Resumen:

-17 goles: Lionel Messi es el máximo goleador histórico de los Mundiales.

-Miroslav Klose: el récord del jugador alemán fue superado por el argentino.

-Mundial 2026: la anotación del récord definitivo fue marcada frente a Austria.