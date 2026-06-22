Lionel Messi se convirtió definitivamente en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo. El argentino abrió la cuenta para el 1-0 de La Albiceleste contra Austria, por la segunda fecha del Grupo J de México, Estados Unidos y Canadá 2026.
Con el tanto, Messi alcanza las 17 dianas con Argentina en un Mundial y supera el récord que hasta hace unos días pertenecía al alemán Miroslav Klose y que compartían hasta hoy.
El primero de Messi fue con sólo 18 años, ingresando desde el banco y sobre el final en la goleada por 6-0 ante Serbia y Montenegro, en la fase de grupos de Alemania 2006.
La Pulga volvió a aparecer en la red mundialera para Brasil 2014: gol contra Bosnia y Herzegovina (2-1), ante Irán (1-0) y doblete frente a Nigeria (3-2), todos por la fase de grupos. En el Mundial de Rusia 2018 le volvió a marcar a Nigeria (2-1) en la ronda zonal.
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El argentino volvió a inflar la red contra Países Bajos (empate 2-2 y triunfo 4-3 en penales) por cuartos de final y frente a Croacia (3-0) en semifinales. En la final, La Albiceleste levantó el anhelado trofeo con doblete frente a Francia con triunfo 4-2 en los penales tras la igualdad 3-3.
Ya en el Mundial 2026, Messi se estrenó en el Grupo J con triplete ante Argelia. Fue en ese partido que volvió a ponerse por delante de Kylian Mbappé (que horas antes lo había superado), y alcanzó el registro de Klose.
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Este lunes le marcó a Austria y es el nuevo goleador histórico del Mundial con 17 tantos. Sólo Mbappé tiene algo que decir si es que puede seguirle la pista.
Resumen:
-17 goles: Lionel Messi es el máximo goleador histórico de los Mundiales.
-Miroslav Klose: el récord del jugador alemán fue superado por el argentino.
-Mundial 2026: la anotación del récord definitivo fue marcada frente a Austria.