¿Se acordó de Claudio Bravo? El penal que Lionel Messi erra en Argentina ante Austria

La Albiceleste tuvo la gran chance de abrir la cuenta en los minutos iniciales contra los europeos, pero el zurdo la tiró afuera.

Que le regalen penales a Argentina en el Mundial no es ninguna novedad. Lo que sí es extraño es que los erre Lionel Messi. Justamente eso pasó en Dallas ante Austria.

El árbitro egipcio Amir Omar cobró pena máxima a favor de la Albiceleste en el arranque del partido, por falta contra Lautaro Martínez, la que tuvo que ir a revisar al VAR.

Para muchos, el cobro del africano estuvo mal, sin embargo, ya estaba pitado y se paró frente a la pelota la Pulga, pero erró desde los 12 pasos tal como hace 10 años contra Claudio Bravo en la final de la Copa América Centenario.

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Messi no dio con el pórtico que defiende el austríaco Alexander Schlager, ya que la cruzó con la zurda y la pelota se fue muy cancha.

Lionel Messi, de esta forma, no pudo despegarse del alemán Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de los mundiales.

El penal errado por Lionel Messi ante Austria en el Mundial