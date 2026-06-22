La Pulga logró su objetivo y superó a Miroslav Klose como el artillero más temible de todas las Copa del Mundo hasta ahora. Eso sí, le siguen de cerca.

Lionel Messi no se cansa de hacer historia y este lunes escribió una página dorada más, ahora en el Mundial 2026. En el duelo entre Argentina y Austria, el 10 anotó el 1 a 0 que no sólo les da la ventaja, sino que también le permite transformarse en el máximo goleador de los mundiales.

El ídolo trasandino había alcanzado a Miroslav Klose en la cima con 16 tantos luego de su tremenda actuación frente a Argelia. Y si bien tuvo un penal que terminó fallando, igual se las arregló para marcar un golazo con el que llega a 17 tantos y que eleva más su cartel de leyenda.

Y es que justo cuando un lanzamiento desde los 12 pasos le dejaba servida la gloria, el 10 falló de manera insólita. Pero su error lo arregló con una fórmula que lo ha llevado a lo más alto del fútbol durante 20 años y que sus rivales siguen sin poder descifrar.

Lionel Messi ya es el máximo goleador de los mundiales

El Mundial 2026 ha transformado en una verdadera leyenda a Lionel Messi. Si bien lo había ganado todo, el 10 todavía tenía una deuda pendiente que se ha encargado de cumplir en la cita planetaria en Norteamérica: el del máximo goleador de los mundiales.

Lionel Messi llegó a 17 goles y es oficialmente el máximo goleador en la historia del Mundial. Foto: Getty Images.

Al término del primer tiempo, Argentina vence a Austria gracias a un gol histórico de la Pulga. Uno que llegó después de perderse de manera increíble un penal en los 9′ de juego y que parecía que se alejaba ante el muro que plantearon los austriacos.

Sin embargo, usando una fórmula que dio resultado varias veces en el pasado, logró su objetivo. Fue en los 38′ minutos de juego cuando Lionel Messi esperó tranquilo mientras la jugada ser cargaba a la izquierda hasta que le cruzaron la pelota al centro, donde irrumpió con un misil para el 1 a 0.

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El tanto hizo explotar las tribunas del Estadio de Dallas teñidas de camisetas albicelestes y las redes sociales, donde los hinchas se rinden a sus pies. Eso sí, la alegría puede no durar mucho ya que tiene a otro jugador al acecho: Kylian Mbappé.

Pese a superar los 16 goles de Miroslav Klose, la Pulga todavía puede perder el lugar que recién consiguió por culpa del francés. Hoy acumula 14 goles y, a sus 27 años, todavía tiene carrera para superarlo en esta misma cita planetaria o en la siguiente, si es que llega.

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Lionel Messi disfruta de un día más dentro de varios otros en los que ha alcanzado la gloria. El 10 ya es el máximo goleador de los mundiales después de 20 años brillando en todo el planeta.

Así está Argentina en la tabla de posiciones del Mundial 2026

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En resumen, Messi y el Mundial