El juez chileno hizo su estreno en la Copa del Mundo con una actuación que desató una ola de críticas. Ante esto, el ente rector del fútbol decidió sacarlo, aunque no del todo.

Cristián Garay tuvo un debut con polémica en el Mundial 2026. En el duelo entre Canadá y Catar, el árbitro chileno se estrenó en la cita planetaria pero con una actuación de desató una ola de críticas.

La expulsión de Homam El-Amin en 33′ minutos por una falta que para varios no existió y la manera en la que fue manejando el encuentro no gustó para nada. La situación puso en juicio su capacidad de estar en un torneo como este y desde la FIFA enfrentaron el tema tomando una drástica decisión: respaldarlo, pero a medias.

El ente rector del fútbol entregó la lista de árbitros para los próximos partidos, con el chileno siendo parte de una de las comitivas. Eso sí, no como el principal sino que en un rol más secundario.

Cristián Garay no vuelve a dirigir en el Mundial, por ahora

A Cristián Garay lo alejan de las cámaras para que no pierda confianza. El árbitro tendrá que esperar para volver a dirigir en el Mundial luego de ser desplazado en sus roles por la mismísima FIFA.

Cristian Garay recibió un respaldo a medias de la FIFA tras su polémico debut en el Mundial 2026. Foto: Getty Images.

La organización de la cita planetaria reveló la lista de árbitros para el cierre de la fase de grupos. En ella, el juez chileno apareció considerado pero no para llevar el pito sino que para ayudar desde un costado.

Cristián Garay fue designado por la FIFA como el cuarto árbitro para el duelo entre México y República Checa por el Grupo A este miércoles 24 de junio desde las 21:00 horas. Junto a él estará José Retamal como reserva.

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Los jueces principales serán argentinos, con Yael Falcón Pérez al mando, asistido por Maximiliano del Yesso y Facundo Rodríguez. Un equipo sudamericano para un partido que asoma como uno de los más atractivos de la tercera fecha de la fase de grupos.

Habrá que esperar para ver si es que más adelante el juez criollo vuelve a ser considerado. Su estreno no fue el mejor y ahora espera por una nueva oportunidad.

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Cristián Garay sigue siendo parte del Mundial 2026, aunque mirando un poco más de lejos la acción. El árbitro chileno paga caro las dudas que dejó su debut y deberá afinar esos detalles que hoy lo obligan a dar un paso atrás.

Así está el grupo de México y República Checa en el Mundial 2026

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En resumen, Garay y el Mundial