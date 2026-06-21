Cristián Garay tuvo un debut con polémica en el Mundial 2026. En el duelo entre Canadá y Catar, el árbitro chileno se estrenó en la cita planetaria pero con una actuación de desató una ola de críticas.
La expulsión de Homam El-Amin en 33′ minutos por una falta que para varios no existió y la manera en la que fue manejando el encuentro no gustó para nada. La situación puso en juicio su capacidad de estar en un torneo como este y desde la FIFA enfrentaron el tema tomando una drástica decisión: respaldarlo, pero a medias.
El ente rector del fútbol entregó la lista de árbitros para los próximos partidos, con el chileno siendo parte de una de las comitivas. Eso sí, no como el principal sino que en un rol más secundario.
Cristián Garay no vuelve a dirigir en el Mundial, por ahora
A Cristián Garay lo alejan de las cámaras para que no pierda confianza. El árbitro tendrá que esperar para volver a dirigir en el Mundial luego de ser desplazado en sus roles por la mismísima FIFA.
Cristian Garay recibió un respaldo a medias de la FIFA tras su polémico debut en el Mundial 2026. Foto: Getty Images.
La organización de la cita planetaria reveló la lista de árbitros para el cierre de la fase de grupos. En ella, el juez chileno apareció considerado pero no para llevar el pito sino que para ayudar desde un costado.
Cristián Garay fue designado por la FIFA como el cuarto árbitro para el duelo entre México y República Checa por el Grupo A este miércoles 24 de junio desde las 21:00 horas. Junto a él estará José Retamal como reserva.
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Los jueces principales serán argentinos, con Yael Falcón Pérez al mando, asistido por Maximiliano del Yesso y Facundo Rodríguez. Un equipo sudamericano para un partido que asoma como uno de los más atractivos de la tercera fecha de la fase de grupos.
Habrá que esperar para ver si es que más adelante el juez criollo vuelve a ser considerado. Su estreno no fue el mejor y ahora espera por una nueva oportunidad.
Cristián Garay sigue siendo parte del Mundial 2026, aunque mirando un poco más de lejos la acción. El árbitro chileno paga caro las dudas que dejó su debut y deberá afinar esos detalles que hoy lo obligan a dar un paso atrás.
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En resumen, Garay y el Mundial
- Un estreno marcado por las críticas: El árbitro chileno Cristián Garay tuvo un accidentado debut como juez central en el Mundial 2026 durante el partido entre Canadá y Catar. Su manejo del encuentro y, en especial, la muy cuestionada expulsión del catarí Homam El-Amin a los 33 minutos, desataron una ola de críticas que pusieron en duda su capacidad para la cita planetaria.
- El “respaldo a medias” de la FIFA: Ante el enorme debate generado por su desempeño, la FIFA tomó la drástica decisión de desplazarlo de su rol principal. El ente rector optó por alejarlo de las cámaras y la presión mediática para proteger su confianza, manteniéndolo en la competencia pero relegándolo a funciones secundarias.
- Reasignado al choque de México vs República Checa: En la programación para el cierre de la fase de grupos, Garay fue designado únicamente como cuarto árbitro para el atractivo duelo del Grupo A entre los mexicanos y los europeos, programado para este miércoles 24 de junio. El encuentro estará al mando de una terna argentina liderada por Yael Falcón Pérez, dejando al chileno a la espera de una nueva oportunidad.