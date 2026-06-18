El juez chileno se estrena en la cita planetaria este jueves y lo hace con el apoyo de un puñado de hinchas. Tendrá un duelo de necesitados por delante.

Si bien la selección no llegó, Chile va al Mundial representado por Cristián Garay. Este jueves 18 de junio desde las 18:00 horas el árbitro hará su esperado debut en la cita planetaria en un partido que promete. Y en la previa, recibió apoyo desde nuestro país con un inédito banderazo.

En la antesala del duelo entre Canadá y Catar, dos equipos obligados a ganar para soñar con la clasificación a la próxima ronda, el juez fue apoyado desde Plaza Italia. Como tantas veces para celebrar a los equipos que lograron algún hito, ahora fue el turno de un grupo de estudiantes del Instituto Nacional del Fútbol, Deporte y Actividad Física (INAF) para armar la fiesta por el silbante.

Llenos de ilusión por lo que pueda hacer y así mejorar la imagen que tiene el arbitraje chileno por estos días, sus seguidores llegaron a alentarlo. Un hecho nunca antes visto en un lugar donde siempre hubo festejos para los triunfos, pero no para el debut de un referí.

Árbitros arengan a Cristián Garay para su debut en el Mundial con un banderazo

Cristián Garay está listo para hacer su gran estreno en el Mundial. El árbitro dirigirá por primera vez en el principal escenario del fútbol en el cruce entre Canadá y Catar, lo que derivó hasta en un banderazo de sus seguidores en Plaza Italia.

Cristián Garay recibió el apoyo de sus seguidores antes de hacer su estreno en el Mundial. Foto: Photosport.

Desafiando el frío de este jueves en la capital, estudiantes del INAF llegaron con bombos, carteles y hasta tarjetas a darle su último aliento al juez antes de saltar a la cancha. “Celebrando que un representante chileno va al Mundial. Desde Brasil que no van ni jugadores ni árbitros, así que estamos felices por eso“, dijo uno de los presentes en el registro compartido por Radio ADN.

“Como árbitros, nosotros amamos el fútbol. Estamos ahí para hacer que esto funcione mejor. Él dará lo mejor allá“, complementaron los aspirantes a jueces del balompié criollo.

ver también Nueva camiseta de Chile: la verdad del supuesto cambio en la marca que auspicia a la Roja

El partido que tiene por delante Cristián Garay no será nada de fácil. Canadá y Catar llegan obligados a ganar para llegar con mejores opciones de clasificar después de lo ocurrido en la primera fecha.

Ambos igualaron ante Bosnia y Herzegovina y Suiza respectivamente, por lo que todos llegan con un punto. Un triunfo les permitiría poner un pie en los dieciseisavos de final de la cita planetaria y esperan que el arbitraje no sea noticia.

Encuesta¿Tiene Cristián Garay nivel para dirigir un Mundial? ¿Tiene Cristián Garay nivel para dirigir un Mundial? Ya votaron 0 personas

Cristián Garay cuenta las horas para hacer su debut en el Mundial. El juez se ha preparado durante años para este momento y ruega para que las cosas salgan bien.

Así está el grupo de Canadá y Catar en el Mundial 2026

ver también Arturo Vidal alaba a Lionel Messi tras hacer historia en el Mundial: “El único que juega en Argentina”

En resumen, Garay y el Mundial