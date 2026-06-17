El artista urbano Emilio Álvarez reveló el trabajo que realizó para el árbitro chileno quien debutará en la cita planetaria para el duelo entre Canadá y Qatar.

Este jueves 18 de junio, el árbitro chileno Cristián Garay romperá con una ausencia de 12 años del referato nacional en Copas del Mundo, cuando dirija el partido entre Canadá y Qatar en Vancouver, por el Grupo B del Mundial 2026.

Para este encuentro, el silbante estará acompañado por sus compatriotas Miguel Rocha y José Retamal. Junto a ellos estarán los peruanos Kevin Ortega y Michael Orué como cuarto y quinto juez, respectivamente. Todavía resta por confirmar quiénes estarán en el VAR.

Cuando Garay pise el césped del BC Place en Vancouver para su primer juego en el Mundial 2026, lucirá nada menos que zapatos de fútbol personalizados. Todo obra del artista urbano Emilio Álvarez, que en diálogo con LUN, entregó detalles de su trabajo.

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Los zapatos personalizados de Garay para debut en el Mundial

“Vino a mi casa a dejar los zapatos y después a buscarlos. Me pareció un tipo súper buena onda. Muy diferente a lo que piensa la gente de un árbitro. Es una agradable persona. Él me dijo que para eso los mandó a personalizar, para poder usarlos. Así que supongo que se los va a poner”, explicó el creativo.

Álvarez agrega en su charla con el matutino que “he estado hablando con Cristián Garay porque este trabajo se hizo viral. Garay les mostró los zapatos a los otros árbitros del Mundial y quedaron locos“, por lo que espera su uso en suelo canadiense.

“Así que llamarán la atención si es que los llega a usar. Yo siempre estoy atento, lo bueno es que mi trabajo ha llegado a muchos lugares”, finalizó el artista urbano que mostró en sus redes sociales el trabajo detrás de la personalización de los zapatos del árbitro chileno.

¿Cuándo dirige el chileno?

El árbitro Cristián Garay impartirá justicia en el duelo entre Canadá y Qatar, en el BC Place de Vancouver, por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026, este jueves 18 de junio desde las 18:00 horas.

En síntesis

Cristián Garay romperá una racha de 12 años sin árbitros chilenos en los Mundiales.

romperá una racha de 12 años sin árbitros chilenos en los Mundiales. Dirigirá el duelo Canadá-Qatar junto a sus compatriotas Miguel Rocha y José Retamal.

junto a sus compatriotas Miguel Rocha y José Retamal. El juez llamará la atención en el torneo al usar zapatos personalizados de un artista.