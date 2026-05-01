Javier Castrilli arremete contra Cristián Garay y su llamado al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El Juez de Hierro sorprendió luego de darle con todo al chileno que liderará la terna criolla en la cita planetaria, asegurando que “no le veo condiciones“.

El histórico silbante conversó con La Tercera sobre lo que es la convocatoria de uno de los más importantes en su puesto en el fútbol chileno. Pero las palabras que tuvo no fueron para nada buenas e incluso aseguró que le gustaría haber visto a otro en su lugar.

“A mí me hubiera gustado José Cabero, pero bueno. ¿Qué va a ser? Son cuestiones de gustos y cuestiones también de relaciones personales que se tengan en la Conmebol y en la FIFA”, señaló.

Javier Castrilli minimiza a Cristián Garay y su citación al Mundial

A Javier Castrilli no le gustó nada que el Mundial llamara a Cristián Garay para su versión 2026. El Juez de Hierro aseguró que “a mí nunca fue un árbitro que me llenara por completo” y le quitó todo el piso por su convocatoria a la cita planetaria.

Cristián Garay va al Mundial y Javier Castrilli no quedó nada de conforme. Foto: Photosport.

Accede a nuestra tabla comparativa de cuotas mundial para optimizar tus jugadas en los sitios autorizados.

Publicidad

Publicidad

Para el ex silbante, el ahora mundialista no está capacitado para ser parte de un evento como este. Su razón es simple: “Porque no le veo condiciones para ocupar un lugar de privilegio“.

Aunque ante la consulta sobre el respaldo que tiene de parte de Roberto Tobar, enfatizó en que “por sus frutos los conoceréis. Es decir, para saber si es ritmo hay que verlo caminar”.

ver también Piero Maza, el árbitro chileno que se queda con las ganas de ir al Mundial 2026

“Digo, a ver, basta verlos deambular en un campo de juego y tener el producido que nosotros observamos a través de los distintos partidos para darse cuenta si realmente el árbitro tiene o no capacidad para determinado nivel”, complementó.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, Juez de Hierro no dudó en remarcar que “obviamente que también intervienen, y mucho, esas relaciones que vayan estableciendo los árbitros a través del tiempo”.

Encuesta¿Se merece Cristián Garay su llamado al Mundial? ¿Se merece Cristián Garay su llamado al Mundial? Ya votaron 0 personas

Javier Castrilli criticó con fuerza el llamado del Mundial a Cristián Garay. El árbitro chileno afina los últimos detalles antes de dirigir en el gran escenario y demostrar si es que realmente estaba capacitado.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

Cristián Garay se prepara para lo que será el Mundial de 2026. La cita planetaria arranca el próximo 11 de junio desde las 15:00 horas, cuando México enfrente a Sudáfrica en el partido inaugural.

ver también “Llevamos hartos años”: Árbitro chileno que estará en el Mundial cuenta cómo se prepara

En resumen, Javier Castrilli y Cristián Garay