Juan Lara hizo su debut en el VAR en el Mundial 2026. No es el único chileno. Ellos lo acompañan en Norteamérica.

Los árbitros ponen la cara por Chile en el Mundial 2026. Este jueves 11 de junio, en el estreno de México contra Sudáfrica, Juan Lara dijo presente como asistente de VAR en el Estadio Azteca.

El juez nacional tuvo harto trabajo. Nunca antes en un duelo inaugural hubo tres rojas: los sudafricanos vieron las expulsiones de Sphephelo Sithole y Themba Zwane, y los mexicanos de César Montes.

Y no es el único árbitro chileno que estará en la competencia. En Norteamérica hay otros tres representantes nacionales que esperan designaciones: Cristián Garay, José Retamal y Miguel Rocha.

Garay es uno de los 52 seleccionados -disminuyeron a 51 con la marginación de Omar Abdulkadir Artan– como jueces principales, mientras que Retamal y Rocha forman parte de una lista de 88 asistentes para la Copa del Mundo.

Cristián Garay es uno de los árbitros principales del Mundial 2026 | Photosport

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Cuatro chilenos: cuánto ganan los árbitros en el Mundial 2026

La FIFA mantiene en privado las remuneraciones que reciben los árbitros que participan en el Mundial, pero un exréferi reveló que existe un sistema con un monto fijo que va incrementando su valor conforme avance la competencia.

En este caso, los árbitros que lleguen a la final de la Copa del Mundo podrían recibir casi 70 mil dólares por toda su participación.