Universidad de Chile no sólo tiene la mente puesta en la primera de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, donde este jueves tiene que recibir a Lanús en el Estadio Nacional.

También piensa en Universidad Católica, a quienes deben visitar en la jornada del domingo en una nueva edición del Clásico Universitario, por la fecha 25 de la Ligad de Primera 2025.

Ese duelo que se jugará en el Claro Arena puede marcar la lucha por el Chile 2 entre ambos planteles, quienes quieren un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Por lo mismo, promete ser un partido de dientes apretados, donde la ANFP ya decidió quién será el encargado de llevar las riendas del encuentro como el árbitro estelar: Juan Lara.

Juan Lara ha dirigido a la UC en dos partidos esta temporada. Foto: Felipe Zanca/Photosport

¿Cómo le ha ido a la U y la UC con Juan Lara?

Fue la radio ADN quienes confirmaron la designación de Juan Lara como el árbitro principal del Clásico Universitario, el domingo a las 12.30 horas en el Claro Arena.

“Juan Lara será el encargado de impartir justicia en este duelo donde Universidad Católica recibirá a Universidad de Chile en el estadio Claro Arena, en Las Condes”, destacan.

Eso no es todo, porque también destacan la estadística del juez central esta temporada con ambas universidades, donde a una de ellas no les ha dirigido en todo el año.

“En la presente temporada, el juez de 36 años ha arbitrado dos partidos de los cruzados: ante Palestino (empate 1-1) y frente a Everton (la UC goleó 6-0). Ante la U aún no ha dirigido este 2025″, explican.

