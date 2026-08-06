El doble campeón de América con la Roja valoró la iniciativa de la FIFA en la pasada Copa del Mundo, donde incluso ahora se habla de aumentar a 64 países en 2030.

Arturo Vidal sigue dando que hablar dentro y fuera de la cancha. El ídolo de Colo Colo participó nuevamente frente a las cámaras en el llamado podcast “El reinado de Vidal”, donde no le hizo el quite a ningún tema.

El doble campeón de América con la selección chilena dio su opinión sobre la controversia del Mundial. Eso, porque la reciente Copa del Mundo 2026 fue de 48 equipos y hay sectores que quieren elevarlo a 64 para el 2030.

“Prefiero el Mundial de 48 selecciones, creo que todos se merecen estar en el Mundial”, partió diciendo el King, valorando que inicialmente se haya pasado de las 32 históricas plazas de países a 48 participantes este año.

Vidal quiere más oportunidades en el Mundial

Arturo Vidal fue claro en su parecer sobre el futuro del Mundial, dichos que llegan tras un nuevo fracaso de la selección chilena sin jugar el torneo. El King quiere más chances para el resto de países del orbe.

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“Me encantó que hubiera muchas selecciones… Es genial ver a selecciones de distintos continentes teniendo la posibilidad de competir en la máxima cita”, lanzó el King.

Actualmente existe debate por el rupturista plan que lanzaron en Conmebol sobre aumentar de 48 a 64 países los participantes del Mundial 2030. Alejandro Domínguez, presidente del organismo, lideró la iniciativa.

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Por ahora esto está en estudio, aunque la mayoría de las federaciones se inclina por mantener el torneo con 48 selecciones. Gianni Infantino y la FIFA tendrán la última palabra ahora.