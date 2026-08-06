El reconocido periodista otomano Yağız Sabuncuoğlu afirmó que el elenco rossonero hizo la oferta formal al cuadro danés, aunque en Italia advierten que se debe dar una condición vital para concretar la operación.

La posibilidad de que el delantero chileno Darío Osorio se convierta en nuevo jugador del AC Milan pasó de ser un rumor a casi convertirse en una realidad. Tanto es así que la prensa europea reveló la millonaria cifra que el cuadro italiano pagará al Midtjylland por su pase.

Fue el periodista turco Yağız Sabuncuoğlu, con más de dos millones de seguidores en la red social X, quien a través del canal de YouTube “KAFA Sports” confirmó que el cuadro rossonero está dispuesto a pagar nada menos que US$20 millones de dólares.

En caso de concretarse, Osorio se convertirá en el segundo futbolista chileno de la historia en jugar por AC Milan después de Matías Fernández en la temporada 2016-17. Sin embargo, en Italia advierten que debe darse una condición concreta para que la operación sea una realidad.

¿Qué debe hacer el AC Milan para firmar a Osorio?

El medio local La Gazzetta dello Sport advierte que la institución ve con buenos ojos el fichaje del chileno por factores como su habilidad con la pelota, la edad que tiene (22 años) y su valor, que para el actual mercado de fichajes se considera de “moderado“.

La publicación advierte que la capacidad de Osorio para jugar a pie cambiado como extremo derecho es de total gusto del nuevo entrenador de AC Milan, el portugués Rubén Amorim. Sin embargo, enfatiza que se debe cumplir una condición ineludible para concretar el fichaje.

Y esa es que el delantero portugués Rafael Leão abandone la institución con la que tiene contrato hasta junio del 2028. Hasta ahora, clubes turcos como Fenerbahce y Galatasaray lo quieren en sus filas, pero los lombardos piden para negociar US$55 millones de dólares.

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En síntesis