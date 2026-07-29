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Fútbol brasileño

¿Se debe aplicar el Chile? La histórica sanción que recibió compañero de Maripán en el Inter de Brasil

Victor Gabriel, autor de una escandalosa patada contra el delantero Gabriel Pec de Cruzeiro, tuvo una sanción sin precedentes en el fútbol brasileño.

Por Patricio Echagüe

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Victor Gabriel recibió una histórica sanción por esta falta.
© Archivo.Victor Gabriel recibió una histórica sanción por esta falta.
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Guillermo Maripán tuvo un complejo debut en el fútbol brasileño con la camiseta del Inter de Porto Alegre. El defensor fue titular en los 90 minutos de la derrota por 2-1 ante Cruzeiro el pasado miércoles, partido que además quedó marcado por una escandalosa patada que pegó uno de sus compañeros.

Hablamos de Victor Gabriel, quien a los 59’ vio la roja directa luego de una chanchera falta a Gabriel Pec, atacante que por este golpe sufrió una fractura en la tibia de la pierna izquierda que requirió intervención quirúrgica el sábado pasado.

Pues bien, a Victor Gabriel le cayó una sanción nunca antes de vista en el fútbol brasileño luego que el Superior Tribunal de Justicia Deportiva (STJD) de Brasil tomara su caso.

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Compañero de Guillermo Maripán no volverá a jugar hasta que su rival se recupere

El STJD resolvió que Victor Gabriel quede inhabilitado de jugar hasta que Gabriel Pec reciba su alta médica tras la fractura que sufrió. Este medida, marca un precedente notable por lesiones graves en el balompié brasileño.

“La cirugía se realizó con éxito. Para la honra y la gloria de Dios. Sin Él, nada sería posible. Busco recuperarme de la mejor manera posible y lo más rápido que pueda para seguir haciendo lo que amo. Con mis sueños y metas intactos”, escribió Gabriel Pec en su cuenta de Instagram tras la operación.

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La sanción habitual para este tipo de acciones violentas va entre uno y seis partidos. Sin embargo, el tribunal consideró que era insuficiente, resolviendo que Victor Gabriel estará inhabilitado hasta que Gabriel Pec pueda volver a los entrenamientos, con un plazo máximo de 180 días.

El jugador Gabriel Pec tras ser operado luego de sufrir una fractura en la tibia de la pierna izquierda.

El jugador Gabriel Pec tras ser operado luego de sufrir una fractura en la tibia de la pierna izquierda.

Lo insólito es que el defensor había sido presentado como flamante refuerzo del Inter de Porto Alegre recién el pasado 7 de julio, siendo justamente este partido ante Cruzeiro su debut. Ahora, tras su fea falta, deberá estar entre tres y cuatro meses alejado de las canchas.

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En síntesis

  • Guillermo Maripán debutó en Inter de Porto Alegre en la derrota 2-1 ante Cruzeiro.
  • Victor Gabriel fue sancionado e inhabilitado hasta que Gabriel Pec reciba el alta médica.
  • Gabriel Pec sufrió una fractura de tibia tras la infracción y requirió una intervención quirúrgica.
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