El delantero no pudo destrabar su contrato con el Orenburg, por lo que sí o sí debe volver a Rusia.

Colo Colo sigue en su búsqueda de agilizar su mercado de fichajes tras abrochar el arribo de Vozinha en el arco. El meta de Cabo Verde debería llegar en las próximas horas a Chile, siendo el primer y hasta ahora único refuerzo de los albos.

¿Y es resto? Todavía a la espera, por estos días con Diego Valdés renunciando a los meses de sueldo que le deben en Vélez para poder firmar con el Cacique y con Jordhy Thompson buscando destrabar su situación contractual en Rusia.

Lamentablemente, es esta segunda situación la que dio un vuelco muy en contra de Colo Colo en las últimas horas. Thompson, a pesar de sus ganar por regresar al Popular, no será refuerzo de los albos en este mercado.

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Jordhy Thompson finalmente no será refuerzo de Colo Colo

De acuerdo a información entregada por el periodista Cristián Alvarado de ADN Radio, Jordhy Thompson no pudo destrabar su contrato con el Orenburg, vínculo que tiene duración hasta junio del 2027.

“El jugador se reunió ayer con Aníbal Mosa para explicarle la decisión. Jordhy Thompson vuelve a Rusia”, escribió el comunicador en su cuenta de Twitter.

El propio Mosa habló de esta situación en la jornada de ayer, donde afirmó que “tiene contrato vigente y mientras eso ocurra no tenemos mucho que hacer. No me gusta hablar de jugadores que pertenecen a otros equipos, porque tampoco me gusta que hablen de los nuestros cuando tienen contrato vigente”.

Jordhy Thompson tiene contrato hasta junio del 2027 con Orenburg. Por lo mismo, su regreso a Colo Colo está descartado. | Foto: jordhyth_42

Así las cosas, al Popular se le cae una opción en delantera que por varias jornadas se dio casi como segura. Por ahora queda ver si lo de Diego Valdés se cierra, algo que sin duda dejaría a Fernando Ortiz bastante contento, ya que es su gran obsesión en este mercado invernal.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción este sábado 1 de agosto a las 15:00 horas ante Everton en el Estadio Sausalito. Este compromiso será válido por la fecha 16 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis