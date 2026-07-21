La llegada de un extremo derecho es prioridad para el entrenador Fernando Ortiz y Blanco y Negro insiste en el zurdo.

“Y ahora a lo nuestro”. La frase pertenece al gran Julio Martínez y toma fuerza finalizado el Mundial 2026, porque tenemos que volver a insertarnos en nuestra querida Liga de Primera.

Para poner en contexto a los olvidadizos, el absoluto líder del fútbol chileno es Colo Colo, que en la rueda inicial del torneo sumó 36 puntos, 10 más que su más cercano perseguidor, Universidad Católica.

Los albos vuelven a la cancha este viernes, cuando se midan a Deportes Limache y lo harán sin ninguna cara nueva, porque hasta ahora Blanco y Negro no ha podido sellar a ningún fichaje.

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La nueva fórmula de Colo Colo para fichar a Jordhy Thompson

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, pidió expresamente la llegada de un puntero derecho, debido a que piensa que su plantel está flaco en delantera y busca alternativas.

El jugador que busca el Cacique como ariete es el viejo conocido Jordhy Thompson, formado en el Monumental, pero cuyo pase pertenece a Orenburg de Rusia.

El elenco ruso tiene tasado en 2 millones de dólares al zurdo, monto que es impagable para cualquier equipo chileno, sin embargo, se abrió a una nueva fórmula para que el atacante se quede en Chile, el cual es su gran deseo.

Colo Colo quiere fichar a Thompson. Foto: Javier Salvo/Photosport

El comunicador Edson Figueroa contó en radio La Clave que Orenburg está cediendo y se abre a traspasar a Jordhy Thompson a Colo Colo mediante un préstamo, situación que ahora sí hace posible la operación.

Los dirigentes eslavos con Jaime Pizarro y Daniel Morón siguen en conversaciones, para así llegar a un acuerdo y concretar el deseo del futbolista, que es volver a vestir la camiseta alba.

Colo Colo quiere cerrar pronto sus fichajes, porque aparte de Thompson, trabaja en los arribos del volante Diego Valdés y el arquero Santiago Mele.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Limache por la Liga de Primera?

El partido de Colo Colo vs Deportes Limache, válido por la fecha 16 de la Liga de Primera, se jugará este viernes 24 de agosto, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera