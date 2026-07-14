El extremo ha hecho todo para poder volver al Cacique, pero su última movida parece haberle costado caro. Su futuro es todo un misterio.

Jordhy Thompson quiere volver a Colo Colo, pero la forma en la que lo está intentando le puede costar muy caro. El extremo entró en rebeldía y no se ha presentado a la pretemporada de su equipo, lo que hizo que el Cacique diera un paso atrás.

El jugador, que se fuera al Orenburg de Rusia por sus problemas fuera de la cancha y que incluyen una denuncia por femicidio frustrado, parecía tener las puertas abiertas en el Estadio Monumental. El técnico Fernando Ortiz pidió un extremo y tuvo acercamientos con el jugador, pero las cosas dieron un giro radical en las últimas horas.

Su equipo en el fútbol ruso se cansó del show que montó el jugador y le rayó la cancha no solo a él, sino también al Cacique. Esto, ya que simplemente se ha negado a negociar un traspaso, al punto de ni contestar el teléfono.

Colo Colo da un paso atrás con el regreso de Jordhy Thompson

A Colo Colo le entraron muchas dudas con el regreso de Jordhy Thompson. Si bien no lo han descartado, la situación que está generado con el Orenburg hoy le está jugando en contra.

Jordhy Thompson suma una polémica más y Colo Colo ahora duda en su fichaje. Foto: Photosport.

Fue el periodista Cristián Alvarado quien en Los Tenores de Radio ADN destapó la situación. “El jugador está en Chile, no se quiere mover, pero en estas últimas horas se ha complicado bastante“, lanzó de entrada.

En esa misma línea, el reportero albo enfatizó en que hoy a Colo Colo lo dejaron marcando ocupado. “No logra destrabar, no hay caso. No hay comunicación con el Orenburg, no responden los mensajes“,

“No sé si esto se va a dilatar o va a llegar a buen puerto. Pero está bien complicado, no ha podido destrabar la situación. El jugador pensaba que iba a ser algo más fácil”, añadió.

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La situación complica por completo los planes que había en Colo Colo. En el Cacique ya se estaban haciendo la idea de tenerlo en el plantel, pero ahora que complicó las cosas con el Orenburg, todo se puede caer.

Habrá que esperar para ver si es que las negociaciones tienen algún cambio o si hay un portazo definitivo en Rusia. El jugador quería forzar su salida, pero ahora terminó provocando un tremendo problema entre quienes tienen que negociar.

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Jordhy Thompson pasa de haber estado muy cerca a mirar de lejos a Colo Colo. El extremo debe decidir si es que vuelve al Orenburg a definir su caso o si sigue en rebeldía, lo que lo dejará fuera del radar del Cacique.

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En resumen, Colo Colo y Jordhy Thompson