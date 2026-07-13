El Tano le había rayado la cancha al Cacique para que tuviera fichajes listos antes de viajar a la intertemporada, lo que no pasó. En esto está el mercado albo.

Colo Colo se mueve en el mercado de fichajes de invierno, pero por ahora no tiene nada que mostrar a sus hinchas. El Cacique sigue buscando incorporaciones para la segunda rueda y lo hace contra el tiempo luego del pedido que hizo Fernando Ortiz.

Luego del choque con Deportes Recoleta en Copa Chile, el técnico albo fue claro con la dirigencia de Blanco y Negro sobre cuándo quería tener a sus nuevos jugadores a disposición. “Esperemos que podamos contar con ellos en la mini pretemporada que haremos en Colombia“, había señalado el DT.

Ese plazo, lamentablemente, ya se cumplió. El Cacique tomó el avión este domingo rumbo a suelo colombiano para hacer su intertemporada, la que tiene un amistoso con Millonarios de por medio, pero sin tener refuerzos y con el técnico perdiendo el gallito.

Colo Colo no cumple con el deseo de Fernando Ortiz en el mercado, por ahora

Fernando Ortiz sigue esperando a que Colo Colo le cumpla con lo que exigió. El técnico aún no tiene a ningún refuerzo para la segunda rueda, pese a que había avisado que los quería para la intertemporada en Colombia.

Fernando Ortiz pidió refuerzos en Colo Colo para una fecha en específico pero no le cumplieron. Foto: Photosport.

El plantel viajó a Colombia este domingo y lo hizo sin incorporaciones hasta ahora. Nombres en la mesa han aparecido y varios, pero por ahora ninguno de ellos está listo como para tomar un avión y sumarse a los trabajos en tierras cafetaleras.

Jordhy Thompson es el jugador con el que hay mayores avances, pero aún nada cerrado. El extremo está forzando su salida del Orenburg de Rusia, pero sin dar mayores pasos y con su club esperándolo para planificar la próxima campaña.

El otro en los planes es Diego Valdés, quizás la gran prioridad para Fernando Ortiz. El mediocampista está tratando de destrabar su salida de Vélez Sarsfield, donde esperan por la oferta formal para recién sentarse a conversar.

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Finalmente está Santiago Mele, el arquero por el que tanto ha insistido el DT. El uruguayo maneja también una opción en Independiente de Avellaneda y, por ahora, parece estar más cerca de Argentina que de Chile.

Antes de subir al avión, el técnico albo sacó la voz y si bien no dramatizó con la demora, sí presionó a su manera. “Yo estoy tranquilo que ellos están haciendo un trabajo excepcional y hay que ser paciente“, lanzó.

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Fernando Ortiz le pidió a Colo Colo tener refuerzos antes de viajar a Colombia y ya no le cumplieron. Habrá que ver si el Cacique logra sumar jugadores en estos días para poder ponerlos a prueba en el amistoso con Millonarios antes de volver a pelear títulos en la segunda rueda.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, Colo Colo y Ortiz