El extremo negocia su retorno al Cacique pero de una manera que no ha gustado mucho ni en Rusia ni en Chile. Su actitud genera una nueva polémica.

Colo Colo busca refuerzos en el mercado de fichajes de invierno y Jordhy Thompson se acerca a pasos agigantados. El extremo define su vuelta al Cacique después de los problemas que tuvo en el pasado, pero con una polémica que vuelve a generar incomodidad entre los hinchas.

Después de haber salido por la puerta de atrás luego de ser denunciado por femicidio frustrado, el jugador parecía ordenar su vida poco a poco. Sin embargo, bastó que el Eterno Campeón le abriera las puertas para volver para que nuevamente se viera envuelto en un lío.

Y es que más allá de las ganas, el extremo aún tiene contrato vigente con el Orenburg de Rusia, al que no se ha presentado a la pretemporada. Una situación que, más allá del cariño que pueda tener por el Cacique, vuelve a dejar en duda su madurez.

Jordhy Thompson y otra polémica que asusta a Colo Colo

El regreso de Jordhy Thompson a Colo Colo está cerca pero puede darse con una nueva polémica. El extremo suma otro problema más en su carrera y toma una postura que vuelve a generar más preguntas sobre si realmente le sirvió todo lo que le pasó en el último tiempo.

Jordhy Thompson define con polémica su regreso a Colo Colo. Foto: Photosport.

Después de no presentarse a la pretemporada de su equipo, la que comenzó el 15 de junio, el chileno se llevó un reto en Rusia. “Se espera que Jordhy se reincorpore pronto a la plantilla del Orenburg. Tanto él como su familia han estado resolviendo problemas de documentación. Espero que esté con nosotros en breve”, dijo el presidente del cuadro ruso, Kirill Volzhenkin.

Thompson está forzando a más no poder su salida para poder llegar a Colo Colo, una actitud que no ha gustado mucho entre los hinchas. Y es que lo normal era que fuera a cumplir con su contrato mientras se define su retorno al Estadio Monumental, lo que ya no pasó.

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Si hay gente que le hace la cruz por todos los problemas fuera de la cancha que tuvo en el pasado, ahora se suma la actitud que toma para volver. Eso sí, aún con la duda por aclarar si es que esta demora se debe netamente a un papeleo o si realmente se está negando a viajar para forzar las negociaciones.

Sea como sea, el jugador sigue sin viajar y se mantiene en Chile a la espera de lo que pase con su retorno al Eterno Campeón. Una teleserie que suma un capítulo más y que divide a los hinchas en redes sociales.

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Jordhy Thompson todavía tiene contrato con el Orenburg pero no viaja para poder concretar su regreso a Colo Colo. El Cacique negocia con el extremo pero con su club esperándolo de vuelta.

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En resumen, Colo Colo y Jordhy Thompson