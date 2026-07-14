Lamentablemente el histórico partido que los Cóndores iban a jugar ante Georgia por la Nations Cup también se verá afectado por el sistema frontal.

Las fuertes lluvias que se vienen durante esta semana están obligando a reorganizar casi por completo el fútbol chileno. La ANFP ya confirmó que durante este fin de semana no se jugarán los partidos correspondientes por la fecha 16 de la Priemra B, así como tampoco la final de la Copa de la Liga.

Además, también se confirmó la postergación de los partidos de la Segunda División Profesional y de la Liga Femenina, dejándonos sin nada de balompié local por los próximos días.

Sin embargo, estos no nos los únicos eventos deportivos que se suspendieron por el complejo sistema frontal que se avecina, ya que también el rugby se está viendo afectado con un importante partido de nuestra selección nacional.

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Los Cóndores también se ven afectados por las lluvias

Las autoridades regionales confirmaron en las últimas horas que el próximo partido de los Cóndores ante Georgia será suspendido. Este duelo valido por la World Rugby Nations Cup iba a disputarse este sábado 18 de julio en el Estadio La Portada de La Serena.

“La alerta amarilla es un antecedente más para la suspensión de actividades. Este partido involucra Carabineros de por medio y nosotros vamos a necesitar a todo nuestro contingente policial preocupado de la emergencia”, señaló Ángelo Hernández, director regional de Senapred en la región de Coquimbo.

Los Cóndores vienen de vencer 38-17 a Hong Kong China en su último partido por la Nations Cup. | Foto World Rugby.

Para cerrar, la autoridad regional declaró que “no nos sobran los recursos y es nuestra responsabilidad administrarlos adecuadamente”.

De esta manera, nuestro equipo nacional de rugby ahora deberá esperar por ver si podrán jugar su tercer compromiso en suelo nacional por la World Rugby Nations Cup tras vencer a Rumania y Hong Kong China.

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En síntesis