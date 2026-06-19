Los Cóndores se preparan para jugar la Nations Cup, torneo en el que lucirán la nueva indumentaria que fue presentada oficialmente.

Estos últimos días Marathon ha estado en la palestra del deporte chileno, pues será la marca que vestirá a la selección chilena de fútbol a partir del próximo año.

Claro que antes de llegar al fútbol, lo hizo en el rugby. Algo que quedó reflejado en la presentación oficial de la nueva camiseta que vestirán Los Cóndores durante su participación en la Nations Cup, torneo que reunirá a destacados exponentes internacionales y que representa un nuevo desafío para el combinado nacional.

La nueva indumentaria fue diseñada para reflejar la identidad de Chile dentro y fuera de la cancha, incorporando elementos que representan a nuestro país como lo son las Torres del Paine.

Esto junto con la historia, el carácter y la evolución que ha experimentado el rugby nacional durante los últimos años. Además de su propuesta estética, la camiseta incorpora tecnología de alto rendimiento desarrollada por Marathon Sports, orientada a optimizar la comodidad y desempeño de los jugadores en competencia.

Chile tendrá una nueva indumentaria en el rugby

Los Cóndores felices con la nueva camiseta

Clemente Saavedra, jugador de Los Cóndores, se mostró muy contento con la nueva indumentaria nacional: “Me gustó mucho, creo que es importante tener una buena armadura, sobre todo sabiendo los desafíos que se nos vienen. Marathon es una empresa deportiva que ha tenido avances significativos en todo lo que es comodidad y para nosotros tener una rica polera nos sirve para jugar bien”.

El lanzamiento reunió a autoridades, representantes de la Federación Deportiva Nacional de Rugby de Chile, jugadores del seleccionado nacional y cuerpo técnico, quienes pudieron conocer en detalle la nueva equipación que acompañará a Los Cóndores en una temporada clave para el crecimiento de la disciplina.

El Presidente de la Federación, Cristian Rudolff, también se vio contento con la nueva armadura de Los Cóndores: “Es una camiseta que transmite lo que es nuestra geografía, las montañas de Chile y una cordillera nevada que nos representará en todos los lugares del mundo en donde vayamos a jugar y a defender los colores de nuestro país”

La Nations Cup aparece como una nueva oportunidad para que el rugby chileno continúe consolidando su presencia en el escenario internacional, enfrentando rivales de alto nivel y fortaleciendo el proceso de desarrollo que ha llevado a Los Cóndores a alcanzar hitos históricos durante los últimos años.

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Sobre este desafío, Saavedra comentó: “Jugamos contra equipos que están en nuestro mismo nivel, pero juegan en el hemisferio norte. Hace mucho tiempo que no se nos da la oportunidad de jugar contra ellos. Queremos transmitir un mensaje que el rugby sudamericano y el hemisferio sur hacen muy bien las cosas, los cupos a los mundiales los están privilegiando a los del norte y es una buena oportunidad para que hable el rugby sudamericano”.

Cabe recordar que la selección chilena disputará su segundo mundial de la historia, siendo también el segundo consecutivo. La Nations Cup le servirá a los comandados por el uruguayo Pablo Lemoine para medir fuerzas ante grandes potencias, ya que Chile integra el grupo A con Canadá, Samoa, Tonga, Uruguay y Estados Unidos.

Con este lanzamiento, Marathon y la Federación Deportiva Nacional de Rugby de Chile reafirman su compromiso con el crecimiento del rugby nacional, acompañando a Los Cóndores en un nuevo capítulo de su historia y proyectando el desarrollo de la disciplina hacia las próximas generaciones.