El Cacique mete el pie en el acelerador y concreta sus primeras propuestas para reforzarse para la segunda rueda. Se esperan novedades en las próximas horas.

Colo Colo se demoró, pero por fin da un paso clave en el mercado de fichajes de invierno en el fútbol chileno. El Cacique ha estado mirando posibles refuerzos desde hace semanas pero no fue hasta ahora que decidió meterle el pie al acelerador con sus prioridades: Diego Valdés y Jordhy Thompson.

El mediocampista y el extremo son los dos nombres que el técnico Fernando Ortiz le pidió a la dirigencia para la segunda rueda de la temporada. Y si bien en los últimos días se especuló mucho con las condiciones, no fue hasta este lunes que se supo que, por fin, hay ofertas formales sobre la mesa.

Justo después de que el plantel partiera a Colombia a realizar su intertemporada, donde enfrentarán a Millonarios, revelaron que el Cacique se acerca a sus nuevos fichajes. Eso sí, todavía a la espera de respuestas pero con la tranquilidad de que ambos jugadores están haciendo esfuerzos para llegar al Estadio Monumental.

Colo Colo acelera: hace ofertas formales por Jordhy Thompson y Diego Valdés

Los primeros refuerzos de Colo Colo para la segunda rueda pueden estar muy cerca de llegar. El Cacique avanza en la contratación de Jordhy Thompson y Diego Valdés después de hacer sus ofertas a los clubes dueños de sus cartas.

Fernando Ortiz cuenta las horas para poder tener a Jordhy Thompson y Diego Valdés en Colo Colo. Foto: Photosport.

Fue el periodista Edson Figueroa quien en su canal de YouTube confirmó la buena noticia a los hinchas albos. “Entiendo que ya hubo envío de ofertas tanto para Jordhy como para el jugador de Vélez“, señaló.

La decisión de presentar sus propuestas llega justo cuando ambos jugadores esperaban por ellas para negociar sus salidas. Ambos quieren jugar en Colo Colo por lo que resta del 2026, por lo que se espera un trámite rápido si es que les cumplen con lo que exigen.

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Diego Valdés no ha sido considerado y en Vélez Sarsfield solo estaban atentos a lo que ofertara el Cacique para sentarse a conversar. Una historia similar a la de Jordhy Thompson, quien se quedó en Chile y no viajó a la pretemporada del Orenburg con tal de forzar su caso.

Habrá que esperar para ver si es que ambas propuestas, de las que se desconocen mayores detalles, dejan tranquilos a los clubes. Esto, pensando en que Fernando Ortiz quería a los jugadores para la preparación que harán en Colombia.

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Diego Valdés y Jordhy Thompson se acercan cada vez más a Colo Colo. El Cacique da el paso con sus ofertas formales y ahora ruega para que le den el visto bueno que le permita asegurar a sus dos primeras incorporaciones.

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En resumen, Colo Colo, Thompson y Valdés