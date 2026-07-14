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Mundial 2026

La histórica marca que consiguió España con su penal ante Francia en el Mundial 2026

El cuadro hispano abrió el marcador tempranamente ante Francia. Lo hizo por medio de un tiro desde los doce pasos.

Por Jose Arias

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Los penales son un método recurrente para España.
© Getty ImagesLos penales son un método recurrente para España.

Semifinales del Mundial 2026: Francia y España se ven las caras. Los galos vienen de una victoria importante ante Marruecos en los cuartos, mientras que los hispanos derrotaron a Bélgica, en un entretenido pleito.

No había un favorito en el papel. Eso sí, España había derrotado a Les Bleus en los últimos dos encuentros entre ambas selecciones. Ese pequeño margen podía parecer una ventaja suficiente para poner a la Furia Roja por encima.

Y así era cómo se llegaba a los primeros minutos de juego, dominados por España. Más que dominio absoluto, en realidad, el partido se jugaba como querían los de la península. Y así fue como llegó el primer gol del encuentro.

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España pasa a la historia

Penal. Eso pitó el árbitro en la jugada en la que Digne pateó sin querer a Lamine Yamal. La falta fue transformada en gol por el artillero hispano, Mikel Oyarzabal, poniendo arriba a España (22′).

Más allá del resultado final, lo que marcó esa falta fue histórico. Es que, con el cobro a los 20′, España pasó a ser la selección con más penales a favor en toda la historia de los mundiales.

Oyarzabal marcó el primer tanto de la semifinal ante Francia | Getty Images

Oyarzabal marcó el primer tanto de la semifinal ante Francia | Getty Images

Con 17 penales a favor, los hispanos superaron por uno a Francia, que tiene 16, históricamente. Inglaterra tiene 14 y Argentina con Alemania comparten el cuarto y quinto lugar con 13 penales cobrados a favor.

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En resumen…

  • Mikel Oyarzabal anotó de penal el primer gol de España ante Francia.
  • La selección de España venció a Francia en las semifinales del Mundial 2026.
  • España se convirtió en el país con más penales a favor en mundiales.
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