Semifinales del Mundial 2026: Francia y España se ven las caras. Los galos vienen de una victoria importante ante Marruecos en los cuartos, mientras que los hispanos derrotaron a Bélgica, en un entretenido pleito.
No había un favorito en el papel. Eso sí, España había derrotado a Les Bleus en los últimos dos encuentros entre ambas selecciones. Ese pequeño margen podía parecer una ventaja suficiente para poner a la Furia Roja por encima.
Y así era cómo se llegaba a los primeros minutos de juego, dominados por España. Más que dominio absoluto, en realidad, el partido se jugaba como querían los de la península. Y así fue como llegó el primer gol del encuentro.
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Penal. Eso pitó el árbitro en la jugada en la que Digne pateó sin querer a Lamine Yamal. La falta fue transformada en gol por el artillero hispano, Mikel Oyarzabal, poniendo arriba a España (22′).
Más allá del resultado final, lo que marcó esa falta fue histórico. Es que, con el cobro a los 20′, España pasó a ser la selección con más penales a favor en toda la historia de los mundiales.
Oyarzabal marcó el primer tanto de la semifinal ante Francia | Getty Images
Con 17 penales a favor, los hispanos superaron por uno a Francia, que tiene 16, históricamente. Inglaterra tiene 14 y Argentina con Alemania comparten el cuarto y quinto lugar con 13 penales cobrados a favor.
En resumen…
- Mikel Oyarzabal anotó de penal el primer gol de España ante Francia.
- La selección de España venció a Francia en las semifinales del Mundial 2026.
- España se convirtió en el país con más penales a favor en mundiales.
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