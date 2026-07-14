Muchos critican a Argentina y la supuesta ayuda que ha recibido desde la organización. Pero, ¿es la más ayudada por el VAR?

Para nadie es un secreto que este Mundial 2026 ha tenido muchas polémicas. Si bien la gran mayoría de ellas ha sido dentro de la cancha, también hay algunas que han salido del rectángulo con césped.

Entre las que sí han pasado dentro del rectángulo verde, destacan los problemas con el VAR. La tecnología que viene funcionando desde el Mundial de Rusia 2018, ha sido puesta en tensión, sobre todo en esta Copa del Mundo, por las resoluciones que ha tomado.

A simple vista, uno podría decir que Argentina ha sido la selección más favorecida por la “videorreferencia”. Pero, ¿es esto realmente así? El estadístico Lucho Reyes lo clarificó.

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Los equipos más favorecidos con el VAR

El VAR ha sido implementado desde Rusia 2018, pero solamente en el Mundial 2026 explotaron demasiadas polémicas. Basta ver los partidos ante Suiza y Egipto de la Albiceleste, donde, sin el video sería otra la realidad.

Según puso Lucho Reyes en sus redes sociales, el equipo más favorecido por el VAR es, precisamente, Argentina, con cinco cobros a favor y ninguno en contra. Lo sigue México, elenco que tuvo cuatro decisiones revisadas a su favor y tampoco tuvo ninguna en contra.

En las antípodas se encuentra, curiosamente, el rival de Argentina en semifinales, Inglaterra. El cuadro británico ha sido favorecido una sola vez por el VAR, mientras que cuatro decisiones han sido en su contra. Algo tiene que pasar, sí o sí, en el duelo de este miércoles.

En resumen…

El estadístico Lucho Reyes reveló qué selecciones han sido las más beneficiadas por el VAR.

reveló qué selecciones han sido las más beneficiadas por el VAR. Argentina lidera las decisiones favorables del VAR con cinco cobros a favor y ninguno en contra.

lidera las decisiones favorables del VAR con cinco cobros a favor y ninguno en contra. La selección de Inglaterra registra solo un cobro a favor y cuatro fallos en contra.