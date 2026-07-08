En los octavos de final del Mundial 2026 chocaron Argentina y Egipto. Los Faraones alegaron ayudita para los trasandinos.

Muchos se manifiestan incrédulos ante el avance de Argentina en el Mundial 2026. Tras como ya aconteció en la cita de Qatar 2022, el cuadro albiceleste se ha visto envuelto en polémicas por los cobros arbitrales.

Esta vez fue ante Egipto. El elenco trasandino iba perdiendo 2-0, con un gol anulado por VAR a Los Faraones y un penal tempranero desperdiciado por Lionel Messi.

Precisamente, el que hubiese sido el segundo tanto de los egipcios fue uno de los que causó más polémica. Principalmente, porque la falta cobrada al elenco norafricano sucedió bien lejos de la portería de Emiliano Martínez y muchos alegan que el VAR favoreció al cuadro sudamericano.

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¿Qué dicen las reglas sobre el gol anulado?

Así fue el gol anulado a Egipto: Lisandro Martínez desbordaba en las cercanías del área norafricana, cuando le robaron el balón; Attia recuperó el balón y le dio un pase con la punta del botín a Hassan, quien se mandó un tremendo recorrido pasándose a jugadores trasandinos, para cedérsela a Mohamed Salah; este último le dio un pase con el borde externo a Zico, quien, ante la salida del Dibu, le definió justo para mandarla a las redes. Era el 2-0 en el minuto 58, pero el VAR revisó y vio una falta inicial contra el Licha.

El protocolo del VAR que tiene que ver con esta decisión se llama APP, por sus siglas en inglés (Attacking Possession Phase, es decir Fase de Posesión en Ataque). Tiene como punto de análisis el determinar hasta qué punto hacia atrás en el tiempo puede el VAR revisar una jugada antes de validar o anular un incidente crucial.

Hay tres máximas que deben ser interpretadas por el árbitro. Primero, si existe un desvío en el balón importante durante la jugada siguiente al foul. Segundo, cuán jugado en ataque estaba el equipo perjudicado. Por último, la lejanía o cercanía del suceso con la portería contraria.

El gol de Zico era una maravilla | Getty Images

Precisamente, este último es el punto más polémico con relación al gol anulado por el VAR a Egipto. Esto, porque la falta sobre Lisandro Martínez ocurrió en las cercanías del área de Los Faraones y se tuvo que recorrer toda la cancha para que terminase en gol.

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Pese a esto, el reglamento FIFA está abierto a la interpretación del juez, por lo que no hay una determinación objetiva al cien por ciento. Lo cierto, eso sí, es que bajo ese mismo criterio, la falta sobre Mohamed Salah, que terminó en el tercer tanto de la Albiceleste, también se debió cobrar. Aunque, primero toca la pelota el defensor argentino. En resumen: todo es interpretación.

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