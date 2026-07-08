Tras el partido que significó la eliminación ante Argentina, el DT de Los Faraones terminó disparando en contra de la organización.

Los partidos de Argentina dividen agua en nuestro país. Mientras que algunos se ponen del lado de los amigos vecinos, otros le están deseando siempre lo peor a la Albiceleste. En el grupo de estos últimos, muchos quedaron descontentos con lo que pasó ayer en Atlanta, en el marco de los octavos de final del Mundial 2026.

El cuadro dirigido por Lionel Scaloni eliminó a Egipto con ciertas ayudas arbitrales y cobros del VAR que pueden ser puestos en duda. Fue esto lo que hizo estallar al DT de los Faraones, Hossam Hassan, quien perdió los estribos tras el duelo ante la Albiceleste.

Hizo el gesto de racismo con las manos, se agarró con la hinchada argentina y se encaró con gente en el túnel que va a camarines, una vez terminado el partido. Realmente, se llevó los flashes y las cámaras. Por eso es bueno preguntarse: ¿Quién es Hossam Hassan?

Trayectoria de crack

Hossam Hassan tiene su pasado ligado al fútbol de Egipto. Hizo una carrera junto con su hermano en el Al Ahly, ganando diez veces el torneo local. Súbitamente, a principios del 2000, decidió cambiar su camiseta por la del archirrival, el Zamalek, en una de las transferencias más polémicas de ese país.

Esto se debió a la idea de Al Ahly de no renovarle a su hermano, lo que hizo estallar a Hassan. De hecho, uno de los mitos de la historia del actual DT de Egipto señala que su hermano decidió jugar de lateral para cederle el puesto de delantero a Hossam, debido a que éste no sabía jugar en otro lugar de la cancha. Así empezó su historia juntos. Y por eso decidió cambiarse de vereda, ganando otras tres ligas locales en el Zamalek.

No solamente en los equipos egipcios brilló. También, en la propia Selección. De hecho, es el máximo goleador histórico de Los Faraones, con 69 goles. Lamentablemente, no pudo estar en un Mundial, pero sí ganó tres Copa Africana de Naciones con el combinado nacional.

Hossam Hassan en sus tiempos de jugador | Getty Images

Ataques de furia

No fue solamente en el desarrollo de este Mundial 2026 que tuvo arranques de rabia. Hossam Hassan ha estado marcado por sus arrebatos. Desde su época de jugador que viene siendo un tipo de sangre caliente.

Por ejemplo, durante las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones de 1998, Hossam le levantó el dedo del medio a los hinchas de Marruecos, tras un encuentro. Esto hizo que la Federación Egipcia lo suspendiera, castigo que luego fue levantado, permitiendo que fuera el goleador y campeón del campeonato.

Lo mismo le había pasado años antes cuando, junto con su hermano, agredieron a un policía, tras un control nocturno. Pese a la controversia creada, no se presentaron cargos en su contra.

Hassan haciendo el gesto de racismo en el duelo ante Argentina | Getty Images

Diez años después, como DT del Al Masry, persiguió a un fotógrafo en pleno campo de juego, lo golpeó y le rompió la cámara en televisión nacional tras un partido. Y en 2023, el mismo club lo echó, tras insultar a directivos.

Es decir, la salida de cadena de la actual Copa del Mundo, no es un caso aislado. El egipcio tiene sangre caliente, sobre todo cuando considera que las cosas son injustas. Y vaya que tiene razones para creerlo ante Argentina.

En resumen…