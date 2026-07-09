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Mundial 2026

Feria camisetera y cambiatón de láminas: prepárate para la gran final del Mundial 2026

Apumanque calienta motores para la gran final con panoramas futboleros.

Por Franccesca Arnechino

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Panoramas previos a la gran final del Mundial 2026.
Panoramas previos a la gran final del Mundial 2026.

En plena cuenta regresiva para la gran final del Mundial 2026, que se disputará el próximo 19 de julio, el centro comercial Apumanque se prepara para vivir una antesala imperdible para los fanáticos del deporte rey.

Los días sábado 11 y domingo 12 de julio, el centro comercial se convertirá en el epicentro de la pasión futbolera con dos grandes actividades pensadas para
toda la familia y los coleccionistas.

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Panoramas mundialeros

Por un lado, se realizará la segunda versión de la Feria Camisetera, un espacio dedicado para los amantes del balón pie, donde encontrarás camisetas históricas, réplicas, diseños icónicos de selecciones y clubes de todo el mundo.

En paralelo, y para quienes están contra el tiempo para completar su álbum 2026, se llevará a cabo una nueva cambiatón de láminas, la oportunidad perfecta para conseguir aquellas imágenes “difíciles” y lograr el objetivo antes del pitazo final el 19 de julio.

Los horarios de las actividades serán el sábado desde las 10:00 horas y el domingo desde las 11:00 horas.

Panorama futbolero en mall Apumanque

Panorama futbolero en mall Apumanque

Programación Cuartos de final

  • Jueves 9 de julio – Francia vs Marruecos – 16:00 horas – Gillette Stadium, Estados Unidos.
  • Viernes 10 de julio – España vs Bélgica – 15:00 horas – SoFi Stadium, Estados Unidos.
  • Sábado 11 de julio – Noruega vs Inglaterra – 17:00 horas – Hard Rock Stadium, Estados Unidos.
  • Sábado 11 de julio, 21:00 hrs – Argentina vs. Suiza – 21:00 horas – Estadio Kansas City, Misuri, EE. UU.
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