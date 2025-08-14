Es tendencia:
¡Gratis! No te pierdas la gran Feria Camisetera este fin de semana

La Feria Camisetera vuelve con una nueva edición para todos los amantes del fútbol, el coleccionismo y la cultura deportiva.

Por Franccesca Arnechino

¡Se viene una nueva versión de la Feria Camisetera! Tal como lo leíste, porque nuevamente podrás disfrutar de uno de los eventos favoritos para los amantes del Mundo del fútbol, coleccionismo y la cultura deportiva.

Te contamos la fecha y el horario en que podrás aumentar tu colección de camisetas o incluso, si tienes suerte, puedes encontrar joyitas que son difíciles de conseguir

¿Dónde es la Feria Camisetera? Día y horarios

Este sábado 16 de agosto se realizará la Feria Camisetera, en Espacio Perdido, ubicado en Dardignac 255, Santiago, desde las 11:00 hasta las 20:00 horas.

Recuerda, el ingreso es gratuito para todos los asistentes y solo el stand oficial de la feria podrá realizar ventas, los demás espacios están destinados al intercambio y trueque. Ojo porque se prohíbe la venta no autorizada dentro del recinto.

¿Qué podrás encontrar?

  • Exhibición de la Copa Bicentenario 2016, para que te tomes fotos y vivas la historia del fútbol chileno.
  • Visita de Fran “Otto” Arancibia, reconocido jugador de fútbol, hincha del fútbol y futbolero de corazón.
  • Concurso especial para todos los asistentes, con premios sorpresa que entregaremos durante el evento.
  • Compra, venta e intercambio de camisetas y artículos deportivos.
  • Reunión de coleccionistas y fanáticos de distintos clubes.
  • Espacios para fotos y recuerdos.
No olvides que la Feria Camisetera es un punto de encuentro para compartir la pasión por el fútbol, promover el coleccionismo responsable y fortalecer la comunidad futbolera.

