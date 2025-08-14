¡Se viene una nueva versión de la Feria Camisetera! Tal como lo leíste, porque nuevamente podrás disfrutar de uno de los eventos favoritos para los amantes del Mundo del fútbol, coleccionismo y la cultura deportiva.

Te contamos la fecha y el horario en que podrás aumentar tu colección de camisetas o incluso, si tienes suerte, puedes encontrar joyitas que son difíciles de conseguir

¿Dónde es la Feria Camisetera? Día y horarios

Este sábado 16 de agosto se realizará la Feria Camisetera, en Espacio Perdido, ubicado en Dardignac 255, Santiago, desde las 11:00 hasta las 20:00 horas.

Recuerda, el ingreso es gratuito para todos los asistentes y solo el stand oficial de la feria podrá realizar ventas, los demás espacios están destinados al intercambio y trueque. Ojo porque se prohíbe la venta no autorizada dentro del recinto.

¿Qué podrás encontrar?

Exhibición de la Copa Bicentenario 2016, para que te tomes fotos y vivas la historia del fútbol chileno.

para que te tomes fotos y vivas la historia del fútbol chileno. Visita de Fran “Otto” Arancibia, reconocido jugador de fútbol, hincha del fútbol y futbolero de corazón.

hincha del fútbol y futbolero de corazón. Concurso especial para todos los asistentes, con premios sorpresa que entregaremos durante el evento.

con premios sorpresa que entregaremos durante el evento. Compra, venta e intercambio de camisetas y artículos deportivos.

y artículos deportivos. Reunión de coleccionistas y fanáticos de distintos clubes.

y fanáticos de distintos clubes. Espacios para fotos y recuerdos.

No olvides que la Feria Camisetera es un punto de encuentro para compartir la pasión por el fútbol, promover el coleccionismo responsable y fortalecer la comunidad futbolera.