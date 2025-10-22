Todo listo para el regreso de la Feria Camisetera más viral del país: ¿Cuándo y dónde será?

¡Hay panorama para los fanáticos del fútbol! Este fin de semana se celebrará una nueva edición de uno de los eventos más virales para los peloteros chilenos, la Feria Camisetera que reúne a cientos de fanáticos del Mundo del fútbol, coleccionismo y la cultura deportiva.

El evento ha logrado gran notoriedad en las redes sociales en el último tiempo, gracias a la masividad que ha dado las redes sociales y la llegada de influencer al espacio.

Esta nueva edición del aclamado evento de coleccionistas se celebrará en la comuna de Santiago centro, lo que marcará el regreso de este evento a la comuna. A continuación, te contamos todos los detalles de este evento futbolero, fecha y horario, a continuación.

¿Cuándo y dónde se celebra la Feria Camisetera?

A través de sus redes sociales, la cuenta oficial de la Feria Camisetera indicó que la nueva edición de este evento se celebrará el próximo sábado 25 de octubre en la Galería Santiago Centro , ubicado en Avenida Bernardo O’Higgins (ex Alameda) 949, comuna de Santiago, en un horario que se extenderá desde las 10:00 AM horas hasta las 18:00 horas.

El ingreso es gratuito para todos los asistentes y esta nueva edición promete diversas actividades para los fanáticos que lleguen, ya que podrás encontrar:

Camisetas

Indumentaria

Revistas, libros, álbumes y láminas

Banderines

Premios y Sorpresas.

Invitados especiales.

Y mucho más.

De acuerdo a la publicación de redes sociales del evento, este es 100% libre de humo y alcohol, busca promover un espacio sano, seguro y familiar. Además de ser espacio Pet Friendly, es decir, puedes asistir acompañado de tu mascota.