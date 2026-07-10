Thibaut Courtois deja la grande por dichos sobre Argentina en el Mundial: “El campeón sale…”

El portero belga recalcó que el campeón del torneo sale de la semifinal entre España y Francia. Lo que molestó al otro lado de la Cordillera

El Mundial 2026 ya tiene a su primer semifinal definida. La selección de Francia, tras dejar fuera a Marruecos, se enfrentará ante España que este viernes hizo lo mismo frente a Bélgica.

El tema es que todavía resta por definir la segunda semifinal, que se conocerá este sábado con los partidos entre Inglaterra-Noruega y Argentina-Suiza.

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Sin embargo, para uno de los protagonistas de este Mundial, ya está definido el ganador del torneo y que levantará la copa el próximo 19 de julio. Así al menos lo deslizó Thibaut Courtois en conferencia de prensa.

Thibaut Courtois se enfrentó a Argentina en 2014. Ahora enfatizó que no serán campeones. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

El candidato de Courtois a ganar el Mundial: en Argentina se enojaron

El portero del Real Madrid primero abordó la lesión que lo sacó del partido ante España y hasta deslizó que podría ser su último partido por Bélgica.

“Yo quería seguir, pero el mistérica me dijo que si no estaba al 100% me cambiaba. Ahora veremos mi futuro. Quizás tomaremos un descanso en la Nations League, para volver a las clasificatorias de la Eurocopa. Sino pues, quizás es el último partido en la selección”, confesó el portero.

Pero al comentar sobre el candidato a ganar el Mundial, su tono cambió de inmediato. “Creo que España tiene muchas opciones de ganar el Mundial. Es un gran equipo”, aseguró Courtois.

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A tal punto que no dejó opciones para los candidatos del otro lado del cuadro. “Yo creo que el ganador de esa semifinal será el ganador del Mundial”, indicó.

Palabras que rápidamente llegaron a Argentina, donde medios como Olé las replicaron. “Ay ay ay, cómo subestiman…”, fue el primer comentario.

“El arquero de Bélgica dijo que el vencedor de ese duelo entre Francia y España, se coronará en este 2026. ¡Felicidades, campeones!”, agregaron. ¡El tiempo definirá todo!