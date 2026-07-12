Colo Colo ya viajó a Colombia para iniciar su intertemporada. Varios juveniles se sumaron al equipo de Fernando Ortiz.

Colo Colo ya se prepara para el segundo semestre y el regreso de la Liga de Primera, donde buscará mantener el liderato rumbo al título. Este domingo 12 de julio, partió a Colombia para vivir su intertemporada.

El equipo que dirige Fernando Ortiz estará unos días en Bogotá y sumará acción en un amistoso contra Millonarios el sábado 18 de julio. Luego, regresará a Chile para iniciar la segunda parte del año.

Entre los jugadores que hicieron el viaje se vieron a varios juveniles. Sumándose a Gabriel Maureira, Leandro Hernández y Francisco Marchant, un número importante de jóvenes serán parte de esta intertemporada.

A Colombia viajaron Pierre Allende, Rodrigo Catalán, Felipe Raipán, Santiago Tapia, Yastin Cuevas y Bruno Torres. De ellos, cinco ya han debutado en el primer equipo y buscarán seguir mostrando sus armas.

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Las novedades de Colo Colo en Colombia

Una de las novedades del viaje a la intertemporada fue la presencia de Claudio Aquino, quien no juega desde mayo pasado por una lesión en la rodilla. El volante tendrá una oportunidad importante en Bogotá.

Se espera que, además del encuentro con Millonarios, Colo Colo pueda concretar otro amistoso con un equipo colombiano antes de volver a Chile. El regreso al país será unos días antes del 24 de julio.