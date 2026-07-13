El Tano comenzó los trabajos junto al plantel albo en tierras cafetaleras a pura intensidad. Busca dejarlos en perfectas condiciones para volver a pelear el título.

Colo Colo volvió a los trabajos y lo hizo con todo. El Cacique comenzó su intertemporada después de unos días de descanso y tomó el avión rumbo a Colombia, donde tendrán jornadas llenas de intensidad.

El elenco dirigido por Fernando Ortiz inició sus entrenamientos para la segunda rueda, los que tendrán un enfoque especial. Y es que el Tano quiere que el Eterno Campeón mantenga la buena versión física que ha mostrado hasta ahora, por lo que tendrán prácticas hasta en triple turno.

Antes de disputar su amistoso ante Millonarios, el Cacique tendrá una semana cargada de trabajo. Así por lo menos lo dieron a conocer este lunes, con enfoques para cada una de las instancias en la que dividirán su estadía en tierras cafetaleras.

Fernando Ortiz hace trabajar en triple turno a Colo Colo en Colombia

Fernando Ortiz dio inicio a una exigente intertemporada en Colo Colo. El Tano ya entrena con el plantel del Cacique en Colombia sacándole el jugo a sus figuras para que lleguen lo mejor posible a la segunda rueda.

Fernando Ortiz exprime al plantel de Colo Colo en la intertemporada en Colombia. Foto: Colo Colo.

Fue el periodista de Radio Cooperativa, Rodrigo Gómez, quien en su cuenta de X (ex Twitter) detalló lo que fue el primer día del Eterno Campeón en suelo colombiano. “Colo Colo terminó hace instantes su primer entrenamiento en Bogotá. La jornada comenzó 7:30 AM”, señaló.

Pero lo más llamativo es que el Cacique tendrá triple turno de entrenamientos, pero enfocados en distintos puntos. El primero que se hizo fue trabajo en cancha, intentando darle rodaje a las figuras después de los días de descanso.

Posteriormente, Colo Colo realizó trabajos en el gimnasio al mediodía para seguir revisando los temas físicos. Con ello, tener mayor tranquilidad para lo que será la última parte de las prácticas.

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Según detalló el reportero albo, durante la tarde el Cacique pasará a los entrenamientos de fútbol. Con ello cerrarán la primera jornada de las que tendrán durante esta semana y así llegar lo mejor posible al amistoso que se le viene.

Antes de volver al país para entrar en la segunda rueda, el Eterno Campeón se verá las caras con Millonarios. El duelo está programado para este sábado 18 de julio desde las 19:00 horas.

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Colo Colo comienza una intensa intertemporada en Colombia para volver con todo a la segunda rueda. El Cacique espera por refuerzos mientras trabaja con el plantel para un 2026 donde tienen dos títulos en disputa por delante.

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En resumen, Colo Colo