El técnico de los Galos, Didier Deschamps, criticó con todo al juez del encuentro frente a la Roja de Europa y en el que se quedaron sin chances de ganar el torneo. Eso sí, reconoció que fueron superados.

Francia era la gran favorita, pero se terminó quedando en el camino rumbo al título del Mundial 2026. Los Galos cayeron por 2 a 0 en la semifinal ante España en un duelo que dejó duras críticas al arbitraje.

Para la magnitud del encuentro, muchos esperaban a un juez reconocido. Sin embargo, la FIFA le dio el silbato al salvadoreño Iván Barton, quien marcó el penal que inició el fracaso francés.

Es por ello que, una vez finalizado el encuentro, el técnico Didier Deschamps salió con todo a cuestionar el desempeño de los árbitros. Aunque más allá de eso, el DT no dudó en asumir que la Roja de Europa les pasó por encima.

Francia critica el arbitraje del Mundial 2026: DT quema todo

A Francia se le acabó la pila en el peor momento. Los Galos quedaron fuera de la pelea por el título del Mundial 2026 después de caer con España con una polémica en el penal que inició su amarga tarde.

Didier Deschamps no escondió el fracaso de Francia, pero apuntó contra el arbitraje del Mundial 2026. Foto: Getty Images.

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Lucas Digne intentó despejar un balón pero terminó pegándole a Lamine Yamal sin verlo, lo que fue suficiente para el juez para sancionar la pena máxima. Fue esta jugada la que llevó a Didier Deschamps a lanzar una categórica frase: “Díganme, ¿está el árbitro al nivel para dirigir una semifinal del Mundial?“, dijo sobre Iván Barton.

En esa misma línea, el entrenador galo señaló que “si digo algo hoy, voy a parecer un llorón porque hemos perdido… No daré la respuesta. Ustedes, los periodistas, deben darla. No es solo el penal lo que está en cuestión. Es una acumulación de otras cosas”.

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Didier Deschamps no se escondió y reconoció que España los superó. “Estuvimos un escalón por debajo en el nivel técnico frente a un equipo que dominó. Los jugadores están devastados“

El DT aseguró que “teníamos muchas ambiciones, pero hay que ser lógicos y reconocer que estuvimos en desventaja en el plan técnico. Estábamos frente a un equipo que manejo bien su estilo. Esa fue la primera de nuestras fallas“.

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“La razón principal es que simplemente no estuvimos a la altura, con algunos errores técnicos, pases que podrían haber generado ocasiones. Este es el máximo nivel, aunque duela. Jugaremos el partido por el tercer puesto. No quiero desestimar todo lo que se ha hecho, pero en este partido, España demostró algo más“, sentenció.

Fecha y hora de la definición del tercer lugar del Mundial 2026

Francia se queda con las ganas del título y cerrará el Mundial 2026 peleando por ser el mejor tercero. El encuentro, donde se enfrentará al perdedor del cruce entre Argentina e Inglaterra, está programado para este sábado 18 de julio desde las 17:00 horas.

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En resumen, Francia y el Mundial 2026