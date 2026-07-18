El cuadro pirata tenía avanzadas conversaciones para concretar el retorno de una de sus figuras, pero todo cambió en las últimas horas.

El mercado de fichajes sigue en movimiento y Coquimbo Unido continúa trabajando para reforzar su plantel de cara al segundo semestre. Tras concretar la incorporación de Facundo Pons, todo apuntaba a que el siguiente en llegar sería Joe Abrigo, volante que también estuvo en la órbita del técnico Hernán Caputto.

“El volante, con pasos por el cuadro aurinegro en 2017, 2020 y 2022, retornaría al puerto tras su paso por Palestino, donde no ha visto acción durante el presente torneo”, informó Mi Radio, medio de Coquimbo.

No obstante, en las últimas horas surgió un inesperado inconveniente que habría frenado la operación, poniendo en duda el esperado regreso de Abrigo al conjunto pirata.

¿Por qué no llegará Joe Abrigo a Coquimbo Unido?

Según reveló el experto en mercado de fichajes Renzo Luvecce, había un interés real de sellar el regreso de Abrigo al puerto, sin embargo, no se dará, por lo menos en esta ventana de transferencia.

“Me confirman que Palestino no lo dejará salir en este mercado, quieren recuperarlo considerando que ha sido gran figura del club en los últimos años”.

Joe Abrigo no llegará a Coquimbo Unido. 01/08/2025 Jonnathan Oyarzun/Photosport

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“El “10” tiene contrato hasta finales de 2026 con los árabes y para una posible salida dentro del mercado nacional con contrato vigente, existe una cláusula de salida por $500 mil dólares, un precio alto que no están dispuestos a pagar en el puerto sumándole que el volante viene recuperándose una larga lesión”.

En síntesis: