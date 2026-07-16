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Fútbol chileno

Coquimbo alista un batacazo en el mercado: un querido “10” prepara maletas rumbo al puerto

El pirata se acerca a un viejo conocido que hizo histórica campaña en el pasado. Viene de grave lesión, buscando relanzar su carrera.

Por Nelson Martinez

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El Pirata se acerca al retorno de un querido jugador.
© Photosport.El Pirata se acerca al retorno de un querido jugador.

Coquimbo Unido no jugará la final de Copa de la Liga este fin de semana tras la suspensión por el temporal anunciado. Sin embargo, en la tienda pirata no se detienen con los movimientos en el mercado.

Hernán Caputto tiene en la mira dicho torneo y también la Copa Libertadores, donde en agosto jugará su llave ante Platense. Es ahí donde quieren irse a la segura y apuntan a un viejo conocido.

Se trata de Joe Abrigo, talentoso volante de creación que antes la rompió en el puerto y hoy milita en Palestino. El zurdo viene de una grave lesión, por lo que no ha tenido minutos en el reciente torneo.

Así se mueve Coquimbo en el mercado

Tras el adiós de Rodrigo Holgado y la llegada de Facundo Pons en ofensiva, ahora Joe Abrigo es el elegido para comandar el equipo. El ex Coquimbo Unido está a detalles de volver a ponerse la camiseta aurinegra.

Abrigo en su anterior paso por el club /Photosport

Abrigo en su anterior paso por el club /Photosport

“El volante, con pasos en el cuadro aurinegro en 2007, 2020 y 2022, retornaría al puerto tras su paso por Palestino, donde no ha visto acción durante el presente torneo”, avisó Mi Radio, medio de la región de Coquimbo.

Lo cierto es que el arribo de Abrigo es una opción real y están sellando los últimos detalles del acuerdo. En la reciente temporada solo sumó seis minutos en Palestino, tras estar de baja por lesión.

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Abrigo ha tenido importantes pasos por Coquimbo Unido, destacando la campaña 2020/21, donde jugó la semifinal de Copa Sudamericana y cayó ante Defensa y Justicia. Hoy podría vivir una nueva historia con el pirata, la primera con el equipo como campeón en Chile.

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