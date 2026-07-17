El mediocampista despertó el interés de un club del extranjero en pleno mercado de fichajes, pero en Unión ya tomaron una decisión sobre su futuro.

Unión Española busca volver a Primera División y, mientras trabaja en reforzar su plantel para la segunda rueda, una de sus principales figuras despertó el interés desde el extranjero.

Pablo Aránguiz fue el goleador del conjunto hispano durante la temporada 2025 y, aunque en la actual campaña se perdió varios partidos debido a una lesión, sigue siendo una pieza clave en el equipo que lucha por el ascenso.

El club que buscó a Pablo Aránguiz

Según reveló el comunicador Rodrigo Arellano, un club del extranjero presentó una oferta por el mediocampista. Sin embargo, en Unión Española no estarían dispuestos, al menos por ahora, a desprenderse de uno de sus jugadores más importantes.

“CAJA CUADRADA. A las oficinas de Unión Española llegó una oferta desde el extranjero por Pablo Aránguiz. Los hispanos descolgaron el teléfono. No tienen necesidad de liberar a un sueldo importante del plantel. El jugador sigue concentrado en el Ascenso, a fin de año conversarán”, escribió a través de X (Twitter).

El jugador habría recibido una oferta desde el extranjero/Photosport

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El presente de Unión Española

El cuadro hispano vivió un duro 2025 tras perder la categoría por segunda vez en su historia. Ahora, en su regreso a la Primera B, busca volver rápidamente a la máxima categoría.

Al término de la primera rueda, los hispanos marchan en el octavo lugar con 22 puntos. Pese a ello, se mantiene cerca de la parte alta de la tabla: el líder, Cobreloa, suma 26 unidades, por lo que tanto la pelea por el ascenso directo como por los puestos de liguilla promete definirse durante la segunda rueda.